Sindicatos policiales, sobre la OPE: «La Policía Nacional no está para enriquecer a empresas privadas»

Los sindicatos de Policía Nacional con representación en la provincia de Almería (SPP, SUP, Jupol, UFP, CEP y EYA) han denunciado a través de un comunicado la convocatoria de refuerzos para la Operación Paso del Estrecho (OPE) de este 2025, que califican como «insultante tanto para los agentes como para los ciudadanos a los que protegen». Esta convocatoria, según han indicado estos colectivos de manera conjunta, llega «en el peor momento», esto es, en verano, «cuando Almería multiplica su población con la llegada masiva de turistas y el repunte de llegadas en patera».

Una temporada en la que, además, «gran parte de la plantilla» de Policía Nacional está de vacaciones. Han explicado que mientras hay «apenas 30 refuerzos ofertados, los policías serán reubicados en el puerto, dejando bajo mínimos el resto de servicios policiales de la provincia».

Ante este escenario, los sindicatos han advertido que «la seguridad de los ciudadanos se verá claramente afectada, justo cuando más presencia policial se necesita en las calles, en las playas, en las zonas de ocio y en los municipios que cada año duplican o triplican su población».

Al respecto de la OPE, la nota conjunta de los sindicatos de Policía Nacional que están presentes en Almería refiere que se trata de un movimiento de viajeros que «genera ingresos millonarios para las navieras, para el puerto y para el sector privado que rodea la operación». Una riqueza que, describen los mencionados colectivos, «no se traduce en una mejora ni de medios ni de condiciones para los policías que garantizan su desarrollo» sino «todo lo contrario: los agentes afrontan horarios maratonianos, bajo temperaturas extremas que rozan los 40 grados, y en estructuras precarias que carecen de sombra, ventilación o servicios adecuados».

«Esa brecha entre los beneficios privados y las condiciones de penosidad de los funcionarios públicos es tan evidente como injusta», han argumentado los sindicatos, que sostienen que «la Policía Nacional no está para enriquecer a empresas privadas, está para proteger a los ciudadanos, y ni los agentes ni los almerienses deberían pagar con su seguridad el éxito económico de otros».

Comparación con Guardia Civil

Comparan su situación con la de la Guardia Civil, cuerpo que, según han asegurado los sindicatos, «sí perciben dietas e indemnizaciones por no disfrutar vacaciones durante la OPE». «En el caso de la Policía Nacional, no solo no hay ningún tipo de compensación, sino que en muchas ocasiones los agentes son castigados a su regreso con cambios de destino no deseados», han lamentado los colectivos denunciantes, que concluyen el escrito alegando que «el puerto de Almería sigue creciendo, los retos se multiplican y la respuesta de la Dirección General es la misma de siempre: olvidar a quienes dan la cara por todos».

Así las cosas, los profesionales representados por SPP, SUP, Jupol, UFP, CEP y EYA, exigen una revisión inmediata de la convocatoria de ATF-OPE 2025; ampliación urgente del número de plazas, conforme a las necesidades reales del puerto y la provincia; inclusión de dietas e incentivos económicos, respeto al destino de los agentes tras finalizar el operativo y la cobertura completa del catálogo de puestos de trabajo en Fronteras.