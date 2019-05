Los sindicatos avisan a Sánchez: o deroga la reforma laboral o se los encontrará en la calle Cabecera de la manifestación de ayer, con los líderes de UGT (Carmen Vidal) y CCOO (Antonio Valdivieso) al frente. / M. C. UGT y CC OO centran el tiro y advierten de que sin suprimir «aspectos lesivos» de las relaciones laborales no habrá mejora en el empleo MIGUEL CÁRCELES Miércoles, 1 mayo 2019, 23:55

Aún no hay Gobierno, pero los sindicatos ya advierten al presidente en funciones, el candidato socialista Pedro Sánchez -que probablemente reeditará sus funciones- de que «o cumple su programa» en materia de relaciones laborales «o se los encontrará en la calle». La afirmación la hacía ayer Carmen Vidal, secretaria general de un sindicato histórica y sentimentalmente vinculado al PSOE, la UGT. Pero la secundó el líder de Comisiones Obreras en la provincia, Antonio Valdivieso. Sánchez no va a tener un camino de rosas en el mundo del trabajo: tiene deberes, pasan por la derogación de las reformas laborales. Y si no lo cumple, se encontrará con los sindicatos protestando pancarta en mano.

«El Gobierno, además de derogar la reforma laboral, que debe ser el primer elemento junto a la Ley 'mordaza', debe tomar en serio el Pacto de Toledo, asegurar las pensiones y modificar algunos artículos de la Constitución para ello», afirmaba ayer con vehemencia Vidal. «La reforma laboral es el centro de todos los males que acosan a la clase trabajadora, la de 2012 y la anterior. Después del resultado en las urnas, lo normal es que se forme un gobierno progresista. Exigimos que la primera medida que se ponga sobre la mesa en esos viernes sociales sea la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral», apoyaba por su parte el homólogo de Vidal en Comisiones, Valdivieso.

Antes de la tradicional marcha reivindicativa que los principales sindicatos de la provincia convocan para el Día Internacional del Trabajo, el Primero de Mayo, ambas centrales conminaron al partido más votado -y llamado, inicialmente, a ser el que encabece una alternativa de Gobierno en España- a un cambio de paradigma que permita un sostenimiento del sistema de pensiones que permita salarios «dignos» a los retirados del mercado laboral y que deje atrás la «precariedad» del sistema laboral. «Tras la reforma laboral, 9 de cada 10 contratos son temporales; el 74% del empleo parcial es realizado por mujeres, el 50,4% de los parados son de larga duración, la mitad de los parados no percibe prestación y el 14% de trabajadores son pobres trabajando», esgrimía la líder de UGT en la provincia de Almería.

«Hace falta un nuevo Estatuto de los Trabajadores más en orden con los tiempos que corren», insistía Valdivieso. «El 67% de los trabajadores almerienses no llegan a ser mileuristas, la mitad no cobra ni el salario mínimo interprofesional y más de una cuarta parte de los trabajadores almerienses están por debajo de la mitad del salario, de unos 400 euros. Y todo ello desemboca en unas altas tasas de siniestralidad laboral, con siete muertos y con muchos accidentes graves»; subrayaba Valdivieso.

Economía sumergida

Los principales sindicatos de clase conminaron también a ampliar la labor inspectora que se hace en las relaciones laborales de Almería tras detectar que en los últimos cinco años las arcas públicas habrían dejado de percibir 500 millones de euros en lo que a su juicio es el «fraude» que provoca «la economía sumergida» en la provincia de Almería. Una situación que afecta especialmente al principal sector productivo -y nicho de trabajo- de la provincia, «el campo almeriense». «Estamos hablando de que se necesita un nuevo marco de regulación laboral, que se firmen los convenios de manipulado y del campo; el del mármol, que lleva congelado desde entonces para que se revaloricen los sueldos. El origen de todo está en la reforma laboral», insistía el líder de Comisiones Obreras en Almería.

La petición de derogación de la reforma laboral es una insistencia sindical desde el momento de su aprobación. Las dos últimas reformas del conocido como Estatuto de los Trabajadores, el marco normativo básico de las relaciones laborales, han sido ampliamente contestadas en la calle al considerar los sindicatos que actuaban en perjuicio de los empleados. La huelga general convocada el 14 de noviembre de 2012 contra la segunda reforma laboral (la emprendida por el Gobierno del PP) fue la segunda mayor movilización de la historia en la capital almeriense, con más de 25.000 personas participando de la manifestación.