Los sindicatos advierten del «efecto contagio» que puede traer el acuerdo con Cemex El secretario general de CC OO en Almería, Antonio Valdivieso, espera que Cemex no vuelva a abrir «con nuevas condiciones» MIGUEL CÁRCELES Jueves, 10 enero 2019, 01:33

El acuerdo firmado anteayer, el martes, por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero de Empleo, Empresa y Comercio en funciones, Javier Carnero; y la empresa Cemex mantiene en vilo a las centrales sindicales, que opinan que puede ser un pernicioso precedente para que industrias similares intenten imitar el formato, amenazar con el cierre y con una destrucción masiva de puestos de empleo y obtener ventajas económicas por parte de la administración para cambiar de actividad a otros ámbitos ya de por sí viables. Es más, están convencidos de que se puede generar una especie de «efecto contagio» en otras industrias, no sólo las que actualmente están en el candelero por anuncios de cierre -Alcoa, Vestas o Coopbox- sino muchas más.

«El que no llora no mama. Cemex ha llorado, ha habido quien ha concedido millones para proyectos industriales que podrían haber llevado otros inversores. Se van a beneficiar de ayudas con los trabajadores de Cemex como moneda de cambio», valoraba ayer el secretario general de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso, en declaraciones a los periodistas tras una concentración sindical en repulsa por la muerte en su puesto de trabajo de un empleado en la localidad de Roquetas de Mar. «Ha sido una jugada redonda para la multinacional en la que los que salen perdiendo son los trabajadores de Cemex, que son los que pagan el pato», agregó. Esta previsto que la próxima semana, una vez presentado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo, comiencen las negociaciones que se saldarían con el despido de un centenar de empleados de la central industrial gadorense, la cementera Cemex -de la que viven de forma indirecta otras 200 familias de la comarca del Bajo Andarax-.

El acuerdo, una declaración de intenciones, prevé la implantación de cinco industrias diferentes que, durante el periodo de construcción generarán cerca de 400 empleos pero que más tarde quedarán reducidos a 56, prácticamente la mitad de los existentes a día de hoy en la planta de Cemex. Además, la planta cerrará y dejará de producir cemento, que era la decisión que inicialmente provocó la mesa de negociación para intentar revertirla. «La fábrica era rentable, casi cumplía con los protocolos de CO2 que va a imponer la Unión Europea, tenía un elevado costo energético pero el clinker que producía era de una elevada calidad, la joya de la corona de Cemex», agregaba Valdivieso, quien lamentó que no se haya dirigido cualquier tipo de negociación de forma exclusiva a intentar reducir el coste energético.

«El error que han cometido es no vincular las ayudas al mantenimiento del empleo [...] Si yo amenazo con cerrar la térmica de Carboneras, o Alcoa... me van a dar subvenciones, me voy a dedicar a otra cosa», ejemplificó el líder de CC OO en Almería. Junto a su homóloga de UGT, Carmen Vidal, que mostró su idéntico desacuerdo ante el pacto sellado por las administraciones y la multinacional, Valdivieso rememoró que Cemex cerró una central similar en Tarragona y que, meses después, la reabrió con nuevo personal contratado con unas condiciones laborales muy diferentes -a la baja- de las preexistentes.

«Nosotros queríamos que se vincularan los incentivos industriales a la mejora de los costes energéticos en base al mantenimiento del empleo y la producción. Desde que se rompe ese mantenimiento, nos desvinculamos de ese proceso», señaló.

Los trabajadores de Cemex negociarán a partir del lunes el ERE antes de someterse -si así lo deciden los nuevos inversores- a los procesos de contratación que establezcan las nuevas empresas. Y todo con la incertidumbre de saber si tendrán o no sueldo el mes que viene.