El sindicato ANPE prepara un traslado de sede a la calle Valero Rivera El nuevo emplazamiento estará en una zona más céntrica, junto a la Avenida Federico García Lorca

El sindicato ANPE Almería, que hasta ahora ha tenido su sede en el Centro Comercial Altamira, en la calle Dr. Gregorio Marañón, 43, se prepara para un cambio de ubicación. La nueva sede se instalará en la calle Valero Rivera, en la capital almeriense, y actualmente se encuentra en proceso de adecuación. Aunque todavía no hay una fecha exacta para el traslado, la organización prevé que se produzca entre los próximos meses de septiembre y octubre.

Una vez finalizadas las obras, la nueva sede estará plenamente operativa para continuar con su labor sindical en defensa del profesorado de la enseñanza pública. La calle Valero Rivera, donde se ubicará la nueva sede, está a unos diez minutos a pie de la actual, en una zona algo más céntrica de la ciudad.

Se encuentra junto a la Avenida Federico García Lorca, vía a la que es perpendicular, y también desemboca en la calle Javier Sanz, además de estar muy próxima a la Rambla Obispo Orberá, con paradas de autobús cercanas, aparcamientos subterráneos de gran capacidad y a escasos minutos del Paseo de Almería, lo que facilitará el acceso para afiliados y visitantes.

Un sindicato con más de cuatro décadas de historia

ANPE (Sindicato Independiente), constituido el 7 de junio de 1978, tiene un ámbito territorial estatal, aunque cuenta con sedes autonómicas, provinciales y locales, además de delegaciones en el extranjero.

En Almería, ANPE representa a docentes de todos los niveles de la enseñanza pública, y, según indica este sindicato, mantiene su independencia de cualquier ideología política, económica o confesional, financiándose exclusivamente con las cuotas de sus afiliados. Entre sus principales señas de identidad están la profesionalidad, la transparencia y su firme defensa de la enseñanza pública de calidad.

Compromiso con el profesorado

El sindicato es conocido por iniciativas como el servicio Defensor del Profesor, que atiende a docentes que sufren problemas de convivencia escolar. Además, participa en foros y proyectos de ámbito internacional como miembro de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI).

Con más de 40 años de actividad sindical, la organización destaca que ha logrado mejoras significativas en las condiciones laborales del profesorado y continúa trabajando en propuestas que impulsen un modelo educativo basado en el rigor, el esfuerzo y el respeto por la labor docente.

Según explica este sindicato en su web, ANPE defiende la dignificación social y profesional del profesorado, la movilidad estatal de los cuerpos docentes y la elaboración de un Estatuto de la Función Pública Docente.

Entre sus objetivos destacan mejorar la formación inicial y continua, impulsar la promoción profesional, garantizar la convivencia y el correcto funcionamiento de los centros, equiparar condiciones laborales y salariales entre cuerpos docentes, y asegurar retribuciones justas con tutorías pagadas y reducción de jornada.

También reclama más recursos y sustituciones inmediatas, la implantación de la jornada única donde se solicite, la jubilación voluntaria a los 60 años, la actualización de pensiones y el derecho a matrícula gratuita para docentes y sus hijos.

Según indican, «su crecimiento y consolidación se ha logrado por la coherencia de sus objetivos y la eficacia de sus actuaciones, lo que ha favorecido la identificación de los docentes con el modelo sindical que ANPE representa como una Organización Sindical abierta y plural que asume los valores del Humanismo y la Civilización del Mundo Occidental».