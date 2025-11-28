Siete empresas optan a construir el centro de mayores de Nueva Andalucía

Un total de siete empresas han presentado oferta en el procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Almería para la contratación de la redacción del ... anteproyecto del nuevo Centro Socio-Cultural y de Participación Activa, previsto en el solar de la antigua guardería municipal del barrio de Nueva Andalucía.

La mesa de contratación ha iniciado ya el análisis administrativo, técnico y económico de las propuestas presentadas por los siguientes licitadores: Berenguer Sanos S.L.P, Berta Aitana Lara Franch, Control e Inspección Reglamentaria S.L.U., Francisco Javier Navarro Suárez, Hijona Ravski S.L.P., LabBim Arquitectos S.L.P. y UTE Alix. El contrato cuenta con un presupuesto base de 33.796,75 euros (IVA incluido) y establece un plazo de dos meses para la elaboración del anteproyecto.

Un nuevo equipamiento

La actuación se desarrollará en la parcela situada entre las calles Poeta Álvarez de Cienfuegos, Poeta Boscán y Poeta Luis de Góngora, clasificada como suelo dotacional público (SIPS). El solar, actualmente ocupado por un edificio de dos plantas y sótano ya expropiado, será transformado para acoger un nuevo equipamiento que incluirá una superficie de urbanización de más de 1.700 m² y unos 1.600 m² construidos distribuidos en dos plantas.

La iniciativa nace para dar respuesta al incremento de la población mayor en la ciudad y a su creciente demanda de espacios de ocio, convivencia e interacción social. En este sentido, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha vuelto hoy a insistir en que «la ciudad de Almería debe seguir dotándose de espacios municipales adaptados a las necesidades de nuestros mayores, favoreciendo su participación activa en la vida social y cultural». Al tiempo ha destacado el importante número de licitadores que han concurrido en este procedimiento.

Laynez ha subrayado, además, el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación de este espacio como dotación pública, destacando que «la decisión de destinarlo a un Centro Socio-Cultural para la Tercera Edad responde a la voluntad de dar respuesta a las necesidades del barrio y de toda la ciudad».

El anteproyecto, primer paso hacia el nuevo centro

Con la redacción del anteproyecto se iniciará la fase de trabajo destinada a definir los aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos del futuro centro, aportando una primera imagen global de la actuación y un avance del presupuesto de ejecución.

El programa de necesidades preliminar plantea un equipamiento versátil, accesible y orientado a la convivencia, que incluirá, entre otros espacios: vestíbulo general con zona de exposiciones y control de acceso, área administrativa con despachos y sala de reuniones, sala polivalente con capacidad para 300–400 personas, conectada con almacén, camerinos y aseos, y con acceso independiente, cafetería-office con despensa y aseo accesible, aulas y talleres para actividades diversas (cocina, cine, manualidades, informática y aulas polivalentes), área de descanso y socialización de 80–100 m², con zona de lectura y juegos de mesa, aseos accesibles, cuartos de instalaciones y almacenes.

El proyecto contempla también una zona exterior ajardinada, áreas verdes para actividades al aire libre y un porche vinculado a la cafetería-office. Todas las instalaciones serán plenamente accesibles, incorporando rampas, ascensor y la adaptación del entorno urbano para garantizar la accesibilidad en todo su perímetro.