R. I.

Siete años de cárcel para tres hombres sorprendidos con 45 kilos de éxtasis en el mar

Un acusado, que rechazó un acuerdo previo con la Fiscalía a diferencia del resto, «admitió que él era una 'mula', que le encomendaban transportar una carga a un sitio y lo hacía sin preguntar»

E. P.

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:01

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de hasta siete años y tres meses de prisión para tres hombres que ... desembarcaron más de 45 kilos de pastillas de éxtasis o MDMA en el puerto pesquero de Roquetas de Mar (Almería) en octubre de 2023 después de que quedaran a la deriva y fueran recogidos por un cuarto acusado, que fue absuelto, ya que solo había salido a pescar y los auxilió sin saber qué cargaban en sus mochilas.

