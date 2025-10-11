Las Siervas de María, Escudo de Oro de Almería por el 150 aniversario de su fundación La congregación religiosa comienza los actos para conmemorar su llegada a la ciudad en 1876

R. I. Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:27

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento va a conceder el Escudo de Oro de la Ciudad a las Siervas de María, congregación religiosa que comenzó ayer a celebrar el 150 aniversario de la fundación de su convento en la ciudad, hecho histórico que tuvo lugar en 1876.

Así lo anunció la regidora durante la misa estacional celebrada este viernes en la Catedral de la Encarnación, que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a la que también han asistido las concejalas Sacra Sánchez y Lorena Nieto, y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.

«Las Siervas de María han logrado convertirse en un activo imprescindible en la amplia red de solidaridad que tenemos en Almería, lanzando un mensaje poderoso e imperecedero: en un mundo marcado por la indiferencia, la empatía es el mejor antídoto contra la deshumanización», aseguró Vázquez, para quien con el Escudo de Oro de la Ciudad «Almería quiere darles las gracias. Gracias por enseñarnos que la fe se demuestra con obras, que la esperanza se siembra en los detalles y que la justicia comienza cuando alguien decide no ser indferente».

«Gracias por toda la empatía, la generosidad, la dedicación, por cuidar a los más vulnerables, a las familias más frágiles y más necesitadas de Almería de esa manera tan silenciosa que nos llega y nos reconforta el alma», dijo.