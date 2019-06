«Me siento orgulloso de ofrecer las únicas semillas de pimiento que han sido creadas y producidas en Almería» «Me inicié en la genética cuando gané una pecera en la feria y observé que los peces se reproducían con facilidad y las crías tenían colores distintos» JOSÉ MARÍA GRANADOS Domingo, 30 junio 2019, 00:39

Nacido en la Clínica Virgen del Mar de Almería pero más ejidense que el mosaico romano de Cía Vieja, inició su formación en el colegio José Salazar de su pueblo para después culminarla en el SEK Alborán hasta su entrada en la Universidad de Almería. Su primer recuerdo lo fija en aquellas horas en las que jugaba con dinosaurios de goma junto al mar de plástico que se extendía por Tarambana, la barriada ejidense donde vivían sus abuelos maternos y donde pasó días de su niñez sin ser todavía consciente de la importancia que tenía el medio en el que se desenvolvía. Hijo de un ingeniero técnico agrícola con mentalidad empresarial dedicado a suministros y también a fincas y de una madre dedicada a la floricultura, descubrió por sí mismo la existencia de ese horizonte común hacia el que caminar, el mismo que años después se abriría también para su único hermano, Daniel, hoy estudiante de Agrónomos.

Alejandro Martín Cara (1990) no tiene la sensación de haber vivido con prisas: «vivíamos en Almerimar que no era un pueblo sino una urbanización que permitía disfrutar de mucha libertad y en la que con una pelota de fútbol y un espacio para pelotear teníamos bastante. No éramos ni de vídeoconsolas ni de ordenadores, sino más bien de bicicletas y de balones y para eso Almerimar era y sigue siendo ideal».

-¿Cuándo entró por vez primera a un invernadero?

-Ni me acuerdo porque siempre lo he conocido. Mi madre también era empresaria agrícola, ponía flores; mi familia tenía tierra y en verano siempre íbamos a la finca con mis padres. Una vez fui a por agua y me clavé una cabilla de hierro, esa es la cicatriz más grande de todas cuantas me hice de pequeño. Tenía siete u ocho años y me acuerdo como si fuera ayer.

-¿Se topó allí con la afición a la genética?

-No fue en el invernadero, sino en el agua. En mi casa las cosas siempre ha habido que ganarlas y me presenté un día con una pecera de un litro que había ganado en un puesto de la feria. Descubrí que los peces Guppy se reproducían con facilidad y aquella pecera de feria dio paso a otra más grande y a otra, y a otra... por lo menos he tenido más de una docena, hasta la más grande de 450 litros. Siempre me había gustado criar animales y con los peces descubrí muchas cosas, así que me aficioné y me permití crear con ellos un pequeño ecosistema.

Investigación

-¿Y empezó a hacer experimentos?

-Observé que aquellos peces se reproducían muy fácilmente y que las crías tenían colores distintos. Aquello me llamó la atención y empecé a probar. Casi nunca conseguía lo que quería porque los peces son híbridos y la descendencia no era predecible. Puse parideras en la pecera y así empecé, viendo como en cuarenta o cincuenta días nacían peces y estudiando sus características. Tenía unos nueve años cuando empecé con mi pequeña piscifactoría.

-¿Y de ahí a los pimientos?

-Los peces nos los he abandonado. Ahora con mi pareja, en la casa de Almerimar, voy a poner una pecera de 840 litros aunque claro, eso es un hobby y lo de los pimientos es mi actividad normal tras el paso por la universidad donde se te dan algunas claves para buscarte la vida y a mi la universidad me sirvió para practicar cierta autonomía y disponer de nuevas herramientas. Saqué dos títulos, en de Agrícola y el de Agrónomo sin ser la mejor nota, pero si el primero de mi promoción en sacarlas. Estaba claro que iba a ir por ahí, por tradición familiar y porque en cierta manera yo era un agricultor desde siempre. La Universidad era un trámite que había que cubrir y en seis años saqué las dos carreras.

-¿Y el dedicarse a la genética?

-Siempre quise tener una empresa de semillas y conocer el cultivo del pimiento. Lo hablé y consulté con mi padre, que siempre ha estado ahí, ofreciendo su apoyo, su consejo y empecé a hacer líneas parentales. Me apoyaba en la empresa familiar donde hacía funciones técnicas y finalmente vino la creación de Surseeds, una empresa para vender mi material.

-¿Cómo trabaja?

-No tengo laboratorio y lo que hago es subcontratar lo que necesito. Lo que si hago es patología para estudiar la resistencia a las enfermedades y la verdad es que se han conseguido resultados muy interesantes e importantes.

-¿Entre sus logros?

-La primera venta de pimiento se obtuvo en 2018, trabajando once variedades, cada uno de un color y su segmento. El mayor logro en el California, el rojo y el amarillo, con los nombres de Ítaca y Perseo, en rojo y Limonita y Granito, en amarillo. Ahora va a salir el pimiento naranja. Esos son los más destacados.

Empresa

-¿Cómo se mide el interés de esas semillas?

-El primer año vendimos 10 millones de semillas y este año estamos ya en los 20 millones. La semilla parece que se mide por la calidad y de ahí la demanda.

-¿Cuál es la principal característica del producto?

-Toda la producción de semillas se realiza en Almería. Son entre cinco y seis años de trabajo, de no tener beneficios pero que se compensa cuando se obtiene el producto. Son semillas de Almería, trabajadas aquí, con todas las garantías.

-¿Cómo se consiguen esas garantías para estar en el mercado?

-Se hace a través del Registro de Variedades del Ministerio. Allí se comprueba que son válidas genéticamente. Las mejoras de laboratorio están prohibidas en España y el control es total. El trámite para estar en el Registro es de cuatro o cinco meses, uno de los más rápidos que existen.

¿Y a partir de ahí?

-Lo normal. El trabajo de empresa, la oferta, la labor de los comerciales, la satisfacción de los clientes... Lo que es una realidad es que nuestro producto es de gran adaptabilidad a Almería y eso ha hecho que se duplique la demanda este año. Como casa de semillas estamos en el tercer puesto de Almería empatados con el segundo. En dos años estamos en todo lo alto de las empresas de Almería y esto da idea de lo que estamos logrando en un lugar donde la competencia siempre ha estado marcada por lo de fuera.

¿Y antes, solo se trata de tener conocimientos?

-Los conocimientos están al alcance de todos los que quieran adquirirlos. En esto hay mucho de primera idea y de intuición, Trabajas con un método, le dedicas equis horas diarias y luego llegas a casa y se te enciende la bombilla en el momento o en la situación menos pensada, así que sigues trabajando y resulta que esa ocurrencia de ese instante es la que vale, la que te viene a marcar toda la investigación.

-¿Y entonces se acuerda de los peces de colores que alimentaron su curiosidad de niño?

-Los peces siempre están presentes en mi vida porque las peceras atraen las malas energías del ambiente y eso impide que te contagien.

Almería

-¿De quién teme la competencia el pimiento de Almería?

-No es que haya mucha, pero en la actualidad el mayor competidor es Turquía y un poco menos Israel y Marruecos. La mayor producción está en Poniente, en El Ejido, aunque se avanza hacia la zona de Levante en la que tradicionalmente se ponía tomate.

-¿Qué hay que hacer para que Almería asegure un poco más su futuro?

-Solo se necesitan dos cosas tan básicas como son el garantizar el abastecimiento de agua y mejorar la comercialización y los márgenes. Almería evoluciona rápidamente y las empresas agrícolas también saben adaptarse rápido a las necesidades porque tienen conocimientos y también por su experiencia. El mercado de Almería es importante y continuamente le llegan al campo productos nuevos.

-¿Y fuera de lo agrícola, qué necesidades se plantean?

-La agricultura es la locomotora de Almería y cualquier actuación que pueda plantearse para el futuro de la provincia debe hacerse pensando en el sector agrícola. Está claro lo que somos y dónde estamos, que hay déficit de comunicaciones, que faltan infraestructuras, que hay que potenciar el turismo. Pero insisto, para todo eso y especialmente para la agricultura, se necesita asegurar el agua y hoy en día, aunque lo parezca, no se está haciendo. Rules está actualmente tirando agua y Benínar no se puede llenar más de un 14 por ciento de su capacidad. Tenemos un problema ahora y puede ser mayor en unos años si no se ponen a trabajar quienes tienen que hacerlo.