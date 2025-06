«Siempre digo a mis amigos que este es el trabajo de mi vida» Manuel Luis Márquez lleva casi 25 años como vendedor de cupones de la ONCE, empleo que le dio la oportunidad de aportar su grano de arena

D. Roth Almería Domingo, 8 de junio 2025, 23:29 Comenta Compartir

En pleno Paseo de Almería, en un pequeño puesto ante un constante flujo de viandantes donde los rostros conocidos saludan con confianza y los compradores se detienen a intercambiar algo más que un número de cupón. Allí trabaja desde hace más de dos décadas Manuel Luis Márquez Rodríguez, vendedor de la ONCE en Almería. Con la confianza de como si un familiar se trataran, los más asiduos lo saludan al son de «Manolito», pero tras ese trato cercano se esconde una historia de superación, constancia y compromiso con una labor que va mucho más allá de lo comercial.

Manuel lleva en la ONCE desde el 10 de enero de 2001. Más de 24 años dedicados a una tarea que no duda en calificar como una auténtica vocación. «Yo siempre digo a los clientes y compañeros que este es el trabajo de mi vida. Me ha llenado muchísimo, como profesional y como persona».

El camino hacia la ONCE le llegó por una recomendación cercana. «A través de un amigo que trabajaba en una inmobiliaria conocí a alguien que ya estaba aquí, empezamos a hablar y todo fue rodado», recuerda. Desde entonces, no ha soltado su puesto ni un solo día.

Afectado por polio desde niño, Manuel encontró en esta organización no solo un empleo, sino la posibilidad de demostrar que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar. «Aquí trabajamos personas con diferentes tipos de discapacidad: algunos somos afiliados, otros tienen sordera, enfermedades... Es un abanico muy amplio. Y esto te hace sentir cada día que eres capaz, que vales. Esa es una de las claves».

La posibilidad de ganarse la vida, de sentirse útil, de formar parte activa de la sociedad: para Manuel, el trabajo es sinónimo de independencia. «Viniendo de una época donde tener un hijo con discapacidad generaba muchas dudas, esto te ayuda a salir adelante, a dejar de depender, a construir tu vida».

Lleva más de una década en el mismo punto de venta. Esa continuidad ha creado lazos con su clientela, que sabe lo que busca antes incluso de pedirlo. «Aquí ya vienen a tiro hecho», dice sonriendo. «La gente ya sabe qué número quiere, qué rasca busca, y yo también ya los conozco».

Su jornada empieza temprano. Monta su expositor, organiza los cupones, los rascas, coloca los carteles y empieza la venta. «Por la mañana suele venir gente de mediana edad, mayores… Ahora también se nota más juventud por el tipo de producto. El rasca, por ejemplo, atrae mucho porque es inmediato. Les gusta».

Pero para Manuel, lo importante va más allá del producto. «Esto es repartir ilusión. No he tenido la suerte de dar muchos premios, pero cuando das alguno, la gente te lo agradece tanto que tú también te sientes premiado».

Además de vendedor, ejerce de mentor para quienes comienzan. «Vienen aquí a ver cómo se trabaja en la calle. Yo siempre les digo: quedaros en la ONCE y luchad por el contrato indefinido, porque estáis entrando en el trabajo de vuestra vida». Y lo dice convencido. «Aquí tienes un empleo digno, un sueldo digno y ayudas a mucha gente, sobre todo a niños con discapacidad. Todo esto tiene un sentido social muy profundo».

El contacto humano, la cercanía, la estabilidad, pero también el orgullo de pertenecer a una organización que cambia vidas. «Yo me lo paso bien trabajando. Y eso se nota. Hay mucha gente que no puede decir eso: que les gusta su trabajo. A mí me gusta. Mucho. Y eso, créeme, es un lujo».

En casi un cuarto de siglo en la ONCE, Manuel acumula cientos de recuerdos, pero hay uno que siempre le arranca una sonrisa. «Un viernes, un compañero que ya se jubiló y yo intercambiamos cupones porque él tenía más de unos y yo de otros. Resulta que el premio cayó justo en ese cambio. Técnicamente lo di yo, pero en realidad eran de él. Fue una casualidad de las buenas, de las que te dejan anécdotas para toda la vida».

Manuel no necesita más que su expositor, su sonrisa y el saludo diario de sus clientes para sentirse afortunado. Cada día que trabaja, lo hace con el mismo entusiasmo del primer día. Porque, como él mismo dice, «esto no es solo vender cupones. Es demostrar que sí se puede, que todos tenemos algo que aportar».

Temas

Almería

Once