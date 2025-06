«Tenemos unos servicios ferroviarios del siglo XIX», acusa la Mesa del Tren de Almería a las puertas de la Subdelegación

M. C. C. M.

M. C. Callejón Almería Jueves, 26 de junio 2025, 12:26 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Los trenes que unen Almería con Madrid, Granada o Sevilla no parecen de de este siglo. Ni siquiera del pasado. «Seguimos con unos servicios ferroviarios que podíamos anclarlos en el siglo XIX». Así lo describe el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, y así lo ha denunciado este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde esta plataforma ha convocado a la ciudadanía almeriense a protestar por la calidad de una prestación que, ha incidido, «va a peor».

Datos en los que sustentar sus quejas y demandas no le faltan. «Esto no viene de hace cuatro días, ni de cuatro años, ni de ocho... No es cuestión de los políticos, que sí lo es. No es cuestión del color de los políticos... La verdad es que Renfe se olvidó hace ya 30 años, o 40 quizás, de la provincia de Almería; y, desde hace muchas décadas, ferroviariamente, hemos ido perdiendo servicios, hemos ido perdiendo conexiones», ha valorado el portavoz de los más de doscientos colectivos que conforman esta plataforma reivindicativa.

Y es que, tal y como ha incidido Tejada, «antes, podíamos conectarnos con Barcelona, teníamos un tren nocturno que para Almería era una solución 'top 10'. En el siglo XX, Almería tenía mejores servicios ferroviarios que ahora. Es decir, viajábamos a Madrid en cinco horas y media, estábamos en Granada en dos horas y media, o en cinco horas en Sevilla. Y todo ha ido a peor, tanto en los tiempos de viaje como en el tipo de vagones y circulaciones que ponen a nuestra disposición».

Es por ello, ha insistido, que ha llegado el momento de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «ponga orden en Renfe y obligue a los máximos responsables de Renfe Operadora a traer soluciones a la provincia de Almería, porque Almería también existe».

«En la provincia de Almería, llevamos ya décadas sufriendo un olvido ferroviario que nos está llevando a una situación totalmente inaceptable, totalmente insostenible en cuanto a la calidad de servicio que Renfe Operadora da a la provincia de Almería», ha subrayado ante los medios de comunicación en una nueva protesta por el deterioro progresivo del servicio ferroviario y la falta de inversión en este medio de transporte comunitario, ecológico y sostenible.

Y, como argumentos, ha comparado los servicios ferroviarios almerienses con los de otras provincias vecinas: «Málaga, actualmente, tiene 12 circulaciones diarias y tarda 3 horas en llegar a Madrid. Granada tiene 8 circulaciones diarias y tarda 3 horas en llegar a Madrid. Jaén, aunque va por línea convencional, tiene 8 circulaciones diarias y tarda 4 horas en llegar a Madrid. En Almería, tenemos 2 circulaciones diarias y hay que recordar que hemos tardado 4 años en recuperar la segunda circulación con Madrid. Y tanto el Alvia como el Talgo 6 tardan casi 7 horas de viaje. Somos, con diferencia, la provincia de todo el Estado español que tarda más en llegar a Madrid».

Es, por tanto, a su juicio, una situación «totalmente inaceptable» que nada tiene que ver con la llegada de la Alta Velocidad desde Murcia. «Mientras llega y no llega, Almería necesita unos servicios ferroviarios de calidad. Necesita que, cuando un viajero se suba a un Talgo 6, no se tire, como ha pasado ya, 7 horas de viaje a 34 grados a la sombra, soportando un problema de aire acondicionado que, de manera repetitiva, tanto en el Talgo 6 como en el Alvia, está ocurriendo. Necesita que esas 7 horas no se conviertan en 10 horas o que, al final, te bajen en Linares-Baeza y te suban en un autobús, y no termines el viaje en tren, que es para lo que has adquirido el billete», ha reclamado, al tiempo que ha pedido recuperar la segunda cabeza tractora del Talgo 6, dado que «es la única manera que tenemos de que esas incidencias de averías, que ha habido semanas en las que han ocurrido un día sí y otro también, no se den».

Tejada ha solicitado, en este sentido, al subdelegado del Gobierno en Almería que se alinee con la provincia e interceda ante el Ministerio de Transportes y Renfe, a pesar de que «lleva 5 meses sin recibir a la Mesa del Ferrocarril y no ha tomado nota de esta situación, pese a que yo creo que está para resolver los problemas de interés general, y esto es una cuestión de interés general de Almería».

Es por ello que, además del café reivindicativo convocado este jueves, «vamos a seguir manteniendo movilizaciones en tanto en cuanto, por parte del subdelegado, tenga a bien, algún día, recibirnos», como también emplaza a mantener un encuentro con el secretario de Estado de Transportes que «hace ya cuatro meses nos dijo que iba a venir a Almería y seguimos esperando».

«La Mesa va a seguir en la calle hasta que, por parte de Renfe Operadora y, sobre todo, por parte del ministro Óscar Puente, que es el máximo responsable de la actual y nefasta situación que sufre el servicio ferroviario en la provincia de Almería, nos den una solución definitiva. Solo pedimos un servicio de calidad, el mismo que gozan el resto de las provincias de toda Andalucía», ha remarcado Tejada en nombre de los ciudadanos de Almería.

Manifiesto de la Mesa del Tren La pelea constante por la justicia ferroviaria

Dicen que la Mesa del Tren somos inconformistas, exigentes, ¡¡¡Hasta intransigentes!!! Pero hoy estamos aquí de nuevo no para pedir precisamente que llegue a Almería un tren bala a lo japonés, sino para exigir recuperar servicios y trenes que disfrutábamos hace cincuenta o sesenta años.

Sabemos perfectamente de las dificultades para ejecutar nuevas infraestructuras ferroviarias, un problema que llevamos arrastrando desde hace más de veinte años bajo la indolente mirada de las administraciones públicas, escasamente sensibles hacia las demandas de los ciudadanos de esta provincia.

Pero también sabemos que hoy, en el año 2025, disponemos de menos trenes, los más lentos del país, que además no dejan de generar problemas. Este año se multiplican las averías, los retrasos, los transbordos y queremos, más bien exigimos, que se arbitren los medios necesarios para que unos servicios ya obsoletos no se conviertan con tanta frecuencia en un infierno para los valientes que aún a pesar de ello insisten en utilizar el tren.

Un viejo filósofo francés ya dijo a mediados del siglo pasado que el tren «será sin duda el transporte del siglo XXI si logra superar el siglo XX». Lo triste es que tenía razón, vemos cómo el ferrocarril se abre paso en los grandes planes del transporte europeos y españoles. Pero vemos también que en Almería seguimos anclados en el siglo pasado. Hasta el punto de que hoy estamos reivindicando cuanto menos recuperar los servicios y los trenes que teníamos a mediados del siglo pasado. ¿Somos tan exigentes?... No, simplemente estamos hartos de ser permanentemente los últimos de la fila.

Que llegará el AVE?... Llegará, aunque no sepamos si dentro de dos, tres, cuatro o cinco años, esperemos que no mucho más. Pero mientras tanto seguiremos exigiendo un tren digno que nos conecte con el resto de España y que no se quede estancado en las vías cada dos por tres. Queremos un horario más ajustado a nuestras necesidades, más frecuencias que nos unan a los grandes corredores que ya operan en España, que nos lleven, junto con nuestras mercancías, a Europa.

Porque Almería, por más que a algunos les cuesta creerlo, también es Europa; Almería también quiere competir en los mercados comunitarios de la agroalimentación o del turismo, Almería quiere sentirse una más, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas posibilidades.

No queremos ser más, pero tampoco estamos dispuestos a seguir tolerando ser menos que nadie. Es nuestro derecho y por supuesto nuestra determinación.