El Servicio de Ayuda a Domicilio de Almería llegará a más de 4.000 usuarios El Ayuntamiento dobla la aportación municipal en el nuevo contrato, adjudicado por 75 millones y que entra en vigor la próxima semana

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, destacó ayer la apuesta municipal por mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio después de que el Ayuntamiento haya adjudicado por 75 millones de euros el nuevo contrato que entrará en vigor el próximo lunes a 'Atende Servicios Integrados'. «Una cuantía –refirió– que prácticamente duplica a la del anterior, firmado en 2021, y que, sin duda, viene a refrendar nuestro compromiso con un servicio esencial que mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan y que dignifica el cuidado, favorece la autonomía personal y aporta seguridad y acompañamiento a nuestros mayores, que son un pilar fundamental en nuestra sociedad».

Váquez se manifestó de este modo en el encuentro que ayer mantuvo con directivos y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de la capital almeriense, en el que estuvo acompañada por el concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, así como por Diego López, gerente de Atende, y Ramón Navarro, jefe de servicio del Servicio de Ayuda a Domicilio de la mercantil, entre otros.

«Es fundamental que tanto los usuarios como los profesionales de este sector, que realizan una labor esencial, cuenten con las mejores condiciones y medios», afirmó la regidora. Así, señaló que este nuevo contrato contempla la posibilidad de atender a más de 4.000 usuarios, «un aumento importante respecto a la cifra actual, que ronda los 3.200».

Igualmente, contempla un aumento de las horas de servicio, pasando de las 700 actuales a más de 1.100 en el primer año y llegando a duplicar, hasta las 1.400 horas, en el último año de contrato. «Esta previsión de atender a más mayores en mejores condiciones supone también generación de empleo, ya que queremos terminar este año con un millar de auxiliares, lo que supone la creación de más de un centenar de puestos de trabajo», añadió la alcaldesa.

Este contrato de Ayuda a Domicilio, según explicaron ayer desde el Consistorio en una nota, cuenta también con un fin social ya que contiene una importante base de mejoras y acciones sociales dirigidas a fomentar la integración social a través de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas, en riesgo de exclusión o miembros de grupos vulnerables. Existe también una mejora que repercute de manera directa en los beneficiarios que consiste en una Bolsa de Horas para impartir talleres y sesiones relacionadas con la dependencia como son la soledad no deseada, memoria, cuidados y atención y autonomía personal.

«En definitiva, desde el Ayuntamiento de Almería somos conscientes de que invertir y mejorar el servicio de Ayuda a Domicilio supone mejorar el bienestar y la salud de nuestros mayores, apostando por un modelo de cuidados más humano, sostenible y eficiente que beneficia tanto a las personas usuarias como a sus familias, que demás genera empleo de calidad y que permite avanzar hacia una sociedad que cuida de sus mayores y que, por lo tanto, es más justa e igualitaria», concluyó María del Mar Vázquez.

Por su parte, Diego López, gerente de Atende en Almería, refrendó la importancia de prestar este «servicio esencial en todos los momentos, pero especialmente en los complicados como recientemente fue la pandemia».

López apuntó, igualmente, que desde la empresa concesionaria van a apostar por «seguir mejorando el servicio y los estándares de calidad así como la visibilidad del trabajo que realizan a diario nuestras auxiliares, que es muy importante para garantizar una alta calidad de vida de nuestros usuarios».