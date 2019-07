Serbal trata de proteger las nidificaciones de la tortuga boba en verano El proyecto va dirigido tanto a los agentes implicados en la gestión de playa como a la población para saber cómo actuar ante ellas DANIEL SERRANO Almería Domingo, 21 julio 2019, 23:27

Ante las nidificaciones en las playas de la ciudad de Almería de la tortuga boba, incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, tanto socorristas como coordinadores de playas, trabajadores de limpieza de las costas y del Ayuntamiento de Almería, recibieron la formación necesaria para saber cómo actuar ante ello.

El taller se celebró en Cabo de Gata y continuará con información en la propia arena para los bañistas del 29 de julio hasta el 3 de agosto en la playa del Palmeral del Zapillo y en Las Salinas de Cabo de Gata.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el proyecto Caretta, dirigido por la asociación Serbal (Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense) y que cuenta la colaboración de Cecoual, Aula Marina de la Universidad de Almería y el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, entre otros.

El proyecto tiene un único objetivo enfocado en la tortuga boba (Caretta caretta, L, 1758), que se trata de una especie de tortuga marina de amplia distribución, presente tanto en el litoral mediterráneo como atlántico andaluz, con la categoría de amenaza 'Vulnerable'. Con este plan se pretende evitar potenciales molestias y garantizar el éxito de las posibles nidificaciones en las costas de Almería durante el verano.

Desde Serbal están realizando un cuaderno educativo para repartirlo en las acciones de playas y tomar conciencia de lo que está sucediendo en la costa almeriense. En este material se dan seis consejos básicos, pero las claves para su protección son no ponerse delante de la tortuga; no hacer fotos con flash; no molestar ni tocar; no usar linterna o luz; mantenerse en silencio; y mantener distancia de seguridad. Y, por encima de todo, llamar inmediatamente al 112 e informar del avistamiento de la tortuga marina o su rastro.

El proyecto, aparte de la formación a los agentes implicados en la gestión de playas busca también la creación de un grupo de voluntarios ambientales para atender las posibles nidificaciones y por último, la sensibilización en las playas de Almería dirigidas a la población en general. El ámbito de actuación de este proyecto es Almería capital y el Levante almeriense.