Septiembre será un mes más caluroso de lo normal en Almería Las previsiones apuntan a temperaturas entre 1 y 3 grados por encima de la media, y no se descarta la formación de tormentas debido a la alta temperatura del agua del Mar de Alborán

El mes de septiembre comenzará en Almería con un ambiente algo más cálido de lo habitual, aunque con una tendencia al descenso gradual del calor con respecto a los meses de julio y agosto. Según las previsiones, las temperaturas se situarán entre uno y tres grados centígrados por encima de lo normal para la época, prolongando así la sensación veraniega en la provincia.

En la capital y el litoral almeriense, las mínimas rondarán los 21 grados y las máximas podrán superar los 27, con jornadas de fuerte humedad que intensificarán la sensación térmica. Los meteorólogos advierten de que este escenario puede derivar en días calurosos y, ya entrado el mes, algunos días con lluvias moderadas a intervalos.

Posibilidad de precipitaciones

El 1 de septiembre arranca el otoño climatológico tras un verano marcado por fenómenos extremos y una de las olas de calor más prolongadas e intensas desde que hay registros. Aunque la segunda parte del mes es todavía incierta, no se descarta la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), fenómeno que puede originar lluvias torrenciales en puntos concretos del Mediterráneo, como las provincias del Levante español, aunque las previsiones descartan precipitaciones intensas para la provincia de Almería en este periodo.

En cualquier caso, el calor acumulado en el mar de Alborán, con temperaturas del agua que en algunos puntos alcanzan los 28 grados, actúa como combustible para posibles tormentas.

Septiembre, un mes imprevisible

La experiencia de años anteriores demuestra que septiembre en Almería puede comportarse de dos maneras muy distintas: prolongando el verano con semanas de calor y ausencia total de lluvias, o inaugurando el otoño con precipitaciones irregulares.

Para la provincia, lo más probable, según indican las previsiones meteorológicas, es que la primera quincena esté dominada por el calor y una humedad notable, mientras que el comportamiento atmosférico en la segunda parte del mes dependerá de la entrada de aire frío en altura, capaz de alterar en cuestión de horas el balance de lluvias.

