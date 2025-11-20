El SEPE fija estos requisitos para conseguir el subsidio de mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es, sobre el papel, una de las prestaciones más valiosas del sistema. Es la única que puede cobrarse ... de forma ininterrumpida hasta la edad legal de jubilación si la persona continúa desempleada. Sin embargo, los datos y los testimonios apuntan a una realidad menos amable: no es tan sencillo acceder a esta ayuda, y muchos solicitantes se encuentran con un 'no' inesperado debido a requisitos que no habían previsto.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha endurecido la vigilancia sobre uno de los puntos más problemáticos. Es la obligación de acreditar al menos dos años cotizados dentro de los quince anteriores a la solicitud. Si no se cumple este mínimo, la Administración deniega automáticamente el subsidio, aunque el trabajador acumule una vida laboral extensa.

Una ayuda clave

El acceso a este recurso requiere que el solitante haya cumplido los 52 años. Además, antes de percibirlo tiene que agotar la prestación contributiva por desempleo y, otro paso necesario, consiste en acreditar quince años cotizados, de los cuales seis deben pertenecer al Régimen General. Este matiz es especialmente relevante, ya que afecta directamente a quienes han desarrollado la mayor parte de su vida laboral como autónomos.

El SEPE recuerda que el Régimen General es el único que cotiza por desempleo, por lo que un trabajador con décadas como autónomo, pero sin esos seis años en el Régimen General, no podrá acceder al subsidio, aunque sí tenga asegurada su futura jubilación. Esta es una de las sorpresas más frecuentes entre quienes solicitan la ayuda.

La carencia específica que más solicitudes tumba

Más allá de los quince años de cotización generales, la ley exige otro requisito que está generando numerosos rechazos. Es el mencionado previamente, de haber cotizado al menos dos años dentro de los últimos quince.

Esto implica que una persona con dieciséis o dieciocho años cotizados, pero que lleva más de dos décadas sin actividad, no cumple los requisitos. El SEPE denegará su solicitud, aunque cuente con una larga trayectoria laboral previa.

Antes de tramitar la petición, los expertos recomiendan verificar estos cuatro puntos críticos. Estos son haber cumplido 52 años, haber agotado el paro, tener 15 años cotizados, con al menos 2 en los últimos 15, y acreditar 6 años en el Régimen General. Basta con que falte uno para que la Administración cierre la puerta.

Un subsidio que cotiza: la ventaja que marca la diferencia

Pese a su dificultad, el subsidio tiene una característica que lo convierte en una herramienta esencial para quienes atraviesan la etapa final de su vida laboral sin empleo, y es que cotiza para la jubilación.

Y no sobre cualquier base. En 2025, la base mínima del Régimen General es de 1.381,20 euros. El subsidio cotiza sobre el 125% de esa cantidad, es decir, 1.726,5 euros mensuales. Esto permite que, aunque el beneficiario reciba 480 euros al mes, su futura pensión no se vea tan perjudicada, ya que la cotización se realiza sobre una base superior a la mínima.

Con un mercado laboral marcado por la inestabilidad y el envejecimiento progresivo de la población ocupada, el subsidio de mayores de 52 años se ha convertido en una tabla de salvación para miles de trabajadores. Sin embargo, no todos los que creen cumplir los requisitos lo hacen realmente y por eso, quienes tengan en mente solicitarlo, deben asegurarse antes de cumplir con todas las condiciones necesarias para ello.