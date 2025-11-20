Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ayuda para mayores de 52 años es indefinida mientras se está desempleado.

El SEPE fija estos requisitos para conseguir el subsidio de mayores de 52 años

El endurecimiento de las condiciones y la carencia específica de cotizaciones dejan fuera a muchos desempleados que creen tener derecho a esta ayuda

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

El subsidio para mayores de 52 años es, sobre el papel, una de las prestaciones más valiosas del sistema. Es la única que puede cobrarse ... de forma ininterrumpida hasta la edad legal de jubilación si la persona continúa desempleada. Sin embargo, los datos y los testimonios apuntan a una realidad menos amable: no es tan sencillo acceder a esta ayuda, y muchos solicitantes se encuentran con un 'no' inesperado debido a requisitos que no habían previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  6. 6 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  7. 7 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  8. 8 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  9. 9 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  10. 10 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SEPE fija estos requisitos para conseguir el subsidio de mayores de 52 años

El SEPE fija estos requisitos para conseguir el subsidio de mayores de 52 años