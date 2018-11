«Me sentí recompensado con el Premio Michelin» Rubén González recibió esta semana un premio Michelin / IDEAL Rubén González, estudiante de Ingeniería Mecánica de la UAL, ha sido uno de los galardonados en los Premios Michelin a los mejores expedientes de los grados de Ingeniería ALMERÍA. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:14

La Universidad de Almería y Michelin han premiado esta semana a los estudiantes más brillantes de las diferentes ramas de Ingeniería.

-¿Cómo ha sido su trayectoria hasta lograr este premio?

-Cuando terminé segundo no tenía claro lo que iba a hacer, me gustaban las matemáticas y las ciencias y sabía que quería hacer Ingeniería, pero la rama no la tenía clara. Elegí Ingeniería Mecánica porque mi padre trabaja en este tema y me parecía interesante, me daba mucha curiosidad. Me dijeron que era una carrera difícil, pero no me importaba mucho, yo quería aprender. Los dos primeros años son más generales, la clave para conseguir buenas notas es seguir las clases día a día y no dejarlo todo para el final. Si vas trabajando no es tan duro como dicen.

-¿Se esperaba este reconocimiento?

-Sabía de la existencia del premio, pero no lo esperaba. Recibí un correo y me sentí muy recompensado, todo lo que has hecho se te reconoce y, además, recibirlo junto con una compañera que siempre ha sido con la que he hecho todos los trabajos.

-¿Por dónde pasa su futuro laboral?

-Antes que nada tengo que hacer las prácticas y conocer el mundo laboral, hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar. En principio me gustaría estar en una empresa de investigación mecánica como la propia Michelin. De momento tengo que seguir aprendiendo, si hace falta hacer un máster lo haré.

-¿Qué le parece la UAL?

-En general recibes un buen trato y las clases son buenas, aunque unas te gusten unas más que otras. Mi experiencia es buena y no me arrepiento de haberla elegido. Los primeros años, en cuanto a servicios, utilizaba la piscina y sacaba libros para estudiar en casa. Ahora suelo estudiar en la biblioteca, tengo clases por la mañana y por la tarde y también como en el campus. Tienes todo lo que necesitas.