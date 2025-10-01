La sentencia del TSJA sobre el Pingurucho «nos anima a seguir trabajando con rigor y transparencia» El Gobierno local ha valorado fallo del Alto Tribunal que desestima el recurso interpuesto por Amigos de la Alcazaba y la Asociación Bicentenario de los Coloraos

R. I. Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:44

El Ayuntamiento de Almería ha valorado la sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Cultural Amigos de la Alcazaba y la Asociación Bicentenario de los Coloraos contra la modificación puntual nº 75 del PGOU-98 de Almería. Una modificación que fue aprobada por el pleno municipal del 21 de mayo de 2022, que tenía como objetivo ampliar el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos, incorporando 30 nuevos inmuebles de alto valor histórico y arquitectónico y que dejó fuera el Monumento a los Mártires de la Libertad, conocido como 'Pingurucho'.

La resolución judicial, han declarado desde el Consistorio de la capital, «confirma que el expediente fue tramitado con plena legalidad, destacando la motivación detallada de la propuesta y la correcta valoración de las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública». El tribunal subraya, según indica la nota enviada por el Gobierno local, que dicha modificación «no afecta al monumento de los Mártires de la Libertad ni a la Plaza Vieja», y que su objeto «se limita a la inclusión de inmuebles como casas solariegas, el antiguo Palacio de Justicia, la Universidad Laboral y los kioscos de acceso a los refugios de la Guerra Civil».

La sentencia, por tanto, argumentan desde el Ayuntamiento de Almería, «desmonta las alegaciones de las asociaciones demandantes, que cuestionaban la motivación del acuerdo, la protección del entorno histórico y la posible afectación al monumento de los 'Coloraos'», dado que el TSJA concluye que «no existe vulneración de la normativa sobre conjuntos históricos, que el PGOU-98 ya contempla las determinaciones necesarias para la ordenación urbanística del Conjunto Histórico de Almería, y que no hay licencia de obra alguna relacionada con el monumento que pudiera ser objeto de impugnación».

Además, el tribunal considera que la inclusión del monumento en el catálogo «no era objeto de esta modificación puntual», y que su posible declaración como Bien de Interés Cultural o Lugar de Memoria Democrática excede el ámbito del recurso.

Desde el Ayuntamiento de Almería han valorado «muy positivamente» esta sentencia, que respalda la labor técnica y jurídica desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. «Esta resolución refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y nos anima a seguir trabajando con rigor y transparencia en la mejora del entorno urbano», ha señalado al respecto la responsable del área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera.