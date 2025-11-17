Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Señor de las Penas cumple 25 años

Recorrió el sábado el barrio de Regiones para conmemorar el aniversario de la hechura y la bendición de la talla de Luis Alberto Garcia Jeute

Aroa García

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:28

El barrio de Regiones ha estado este fin de semana de fiesta para conmemorar el 25º aniversario del Señor de las Penas, que lo celebró ... saliendo a la calle, donde tanto los vecinos como los devotos y los cofrades en general se agolpaban a las puertas de la iglesia de San Isidro Labrador. No querían perderse tan señalado aniversario de la hechura y la bendición de la talla de Luis Alberto Garcia Jeute.

