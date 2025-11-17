El Señor de las Penas cumple 25 años

El barrio de Regiones ha estado este fin de semana de fiesta para conmemorar el 25º aniversario del Señor de las Penas, que lo celebró ... saliendo a la calle, donde tanto los vecinos como los devotos y los cofrades en general se agolpaban a las puertas de la iglesia de San Isidro Labrador. No querían perderse tan señalado aniversario de la hechura y la bendición de la talla de Luis Alberto Garcia Jeute.

El sábado amaneció complicado, nuboso, gris y triste, recordando el aciago pasado Domingo de Ramos, cuando la hermandad no pudo llevar a cabo su estación de penitencia. Pero, mientras las horas pasaban, el tiempo parecía mejorar, se disipaban las nubes.

Aun así, la junta de gobierno, previsora, se reunió a últimas horas de la mañana y emitió un comunicado por redes sociales en el que adelantaba la salida a las 18.30 horas, porque la previsión de lluvia por la noche se preveía alta, y decicieron que, por tranquilidad y para que el Señor pudiera estar cerca de su barrio, la salida para vivir el aniversario no tuviera riesgos de lluvia.

El Señor de las Penas estaba en su paso desde la noche del viernes. Los hermanos de la Estrella quisieron darle solemnidad al traslado del Señor desde la iglesia hasta la carpa del patio adyacente, con un vía crucis por las calles del barrio. Solemnidad y devoción que se vio incrementada por el acompañamiento de la Banda de la Santa Cruz como nota musical.

Previamente, la otra gran banda de cornetas y tambores de nuestra Almería, la Banda del Carmen, quiso rendir pleitesía y honrar al Señor de las Penas, por lo que el pasado día 12 interpretó diversas marchas tras los actos del triduo al Señor.

Varias hermandades se encargaron de engalanar el recorrido por el barrio con banderas y flores de papel para que el Señor pudiera caminar por su barrio; y un recorrido por el que nunca ha pasado en su discurrir del Domingo de Ramos ya que, cuando la hermandad solicitó la extraordinaria, el Obispado ya había marcado la norma de que las procesiones extraordinarias transitaran solamente por su barrio.

Así, la imagen sagrada recorrió la calle Alta de la Iglesia, San Francisco Javier, Redonda, Santiago, San Isidro, La Merced, Cárcel Vieja, El Bruch, Emilio Viciana, Góngora, Arenys de Munt, Carrera del Perú, Santiago, Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Santiago, Blas Infante, Poeta Luis Cernuda, Doctor Martínez Oña, Arquitecto Guillermo Langle, Carrera del Perú, Redonda, Nuestra Señora del Mar, San Francisco Javier, Santa Marta, Santiago, Nuestra Señora del Mar, La Merced y Alta de la Iglesia, hasta llegar de nuevo al templo.

Y, tras ellos, una banda nueva y distinta, que desde tierras manchegas llegó para acompañar al Señor de las Penas: la Banda de Cornetas y Tambores Santisimo Cristo de la Elevación de Campo de Criptana.

Fue, sin duda, una noche redonda, llena de sentimiento y emociones para un barrio que disfrutó en las calles de su Señor, porque Dios llenó las calles de Regiones con música, oraciones y acciones de gracias, un broche de oro para la celebracion del XXV aniversario de la llegada del Señor a su casa.