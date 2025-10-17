Senator Hotels & Resorts quiere descubrir los nuevos talentos de Almería Se celebró una jornada experiencial que reunió a varios participantes en la oficina central de la cadena hotelera, donde se vivieron dinámicas y aprendizajes y testimonios inspiradores

Senator Hotels & Resorts ha celebrado con éxito la primera edición de su Talent Day Challenge, un evento diseñado para identificar y atraer nuevos talentos interesados en formar parte del equipo de Central Reservation Service (CRS), área clave en la gestión de reservas del grupo hotelero.

Durante los diferentes tramos de la jornada, los propios colaboradores de los departamentos de Contratación, Fidelización (My Senator), CRS y Personas y Talento compartieron con los asistentes su experiencia profesional dentro de la compañía, relatando cómo comenzaron su trayectoria y cómo fueron evolucionando hasta ocupar sus actuales puestos.

Estos testimonios inspiradores permitieron mostrar de forma cercana la cultura de promoción interna y el valor que Senator Hotels & Resorts otorga al crecimiento de sus equipos.

El evento contó también con la participación de María del Carmen García Barranco, profesora y representante de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Universidad de Almería (UAL), quien subrayó la importancia del vínculo entre la universidad y el tejido empresarial:

«La Universidad de Almería mantiene un estrecho vínculo con Senator Hotels & Resorts a través de programas de becas y formación dual. Trabajando junto con otras organizaciones logramos desarrollar un sector turístico más responsable y sostenible. Desde la Cátedra estamos convencidos de que esas tres cosas — formación, sostenibilidad y compromiso— se encuentran en el activo más valioso de la empresa: las personas. Sin ellas, no existen las organizaciones que hacen posible este sector.»

Dinámicas con propósito

Las dinámicas del Talent Day Challenge combinaron trabajo en equipo, comunicación y creatividad a través de propuestas que recorrieron todo el proceso de atención al cliente.

Actividades como «Presenta a tu compañero/a», para activar la escucha y la empatía desde el primer momento; «La torre más alta», como reto de cooperación y liderazgo; un puzzle colaborativo, que simbolizó la coordinación entre áreas y la resolución conjunta; y, por último, una prueba individual de conocimiento del producto.

«Nos ha sorprendido la energía y participación de todos los candidatos. Han demostrado que el talento no solo está en la experiencia previa, sino en la actitud y las ganas de aprender», comentó Lorena Caballero, responsable del equipo de CRS.