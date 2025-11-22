Las señales de alarma

Miguel Cárceles Almería Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Hay fechas que marcan la historia. La detención del presidente de la Diputación y del PP en Almería, Javier Aureliano García, y de su compañero de Gobierno Fernando Giménez, en la segunda fase del Caso Mascarillas ha sido una auténtica sacudida política y emocional. Una catarsis. No solo porque caen de golpe dos de las figuras más potentes del poder provincial, sino porque el caso deja de ser un murmullo de fondo y entra en el corazón mismo del sistema que ha gobernado la provincia durante años.

En los últimos meses, se habían dado señales deliberadamente ocultadas de que el Caso Mascarillas iba mucho más en serio de lo que algunos querían admitir. El pasado mes de mayo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en los despachos de la Diputación para pedir documentación contractual de obras. No hablamos de un simple requerimiento administrativo: la UCO entrando en una institución provincial es el aviso de que el foco está muy centrado ahí y de que la investigación ha madurado y había ido extendiendo la sospecha más allá del contrato de material sanitario.

A eso se sumó un goteo también silenciado que, visto con perspectiva, era bastante elocuente. Altos cargos como Álvaro Izquierdo, responsable de Hacienda, y Ángeles Martínez, que fue diputada de Deportes y Juventud y ahora está en el Parlamento de Andalucía, tuvieron que acudir a los juzgados a declarar como testigos. No es una anécdota. Es el tipo de paso judicial que indica que el círculo se estrecha, que se intenta reconstruir cómo se tomaban decisiones, quién sabía qué y desde cuándo.

Aun así, la reacción política fue, durante mucho tiempo, la de esperar. Esperar a que el caso se aclarara solo, a que el ruido mediático bajara, a que el calendario ayudara. Esa espera, disfrazada de prudencia y respeto a la presunción de inocencia, a veces es en realidad una manera de no enfrentarse al problema de fondo: que puede haber fallado la cultura interna del partido, los controles, las alertas... Sobre todo esto último.

«Cómo puede ser que una organización que ahora reacciona con extrema rapidez ante la detención de su presidente provincial aceptara hace apenas dos años que alguien tan señalado en la investigación del Caso Mascarillas siguiera representando sus siglas»

Y cuando el caso estalla del todo, la política pasa de la inercia a la urgencia. La decisión de la dirección autonómica de invitar a Javier Aureliano García a salir de todas las puertas —las del partido y las institucionales— pocas horas después de iniciarse la operación es un ejemplo claro de ese cambio de ritmo, en parte empujado por la sorpresa del contenido del auto de registro. Corte limpio, mensaje contundente: dimiten de sus cargos públicos, quedan suspendidos de militancia y se subraya que, a partir de ahora, se dedicarán exclusivamente a defender su integridad.

En su primera intervención, el propio Moreno relató una escena que refleja el desconcierto vivido esas horas: mientras los compañeros de partido seguían las órdenes de la UCO en sus domicilios y en sus despachos, desde Sevilla trataban de saber la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nadie respondía al teléfono, según explicó públicamente el presidente. La imagen es potente: el poder político intentando entender una operación que ya estaba por completo en manos de la justicia y de una investigación que venía de lejos. Los vericuetos del caso en los meses anteriores, por cierto, ya eran bastante ilustrativos.

En este contexto, Javier Aureliano García y Fernando Giménez dejan sus cargos públicos y quedan suspendidos de militancia. No es una vara de medir distinta de la que aplicó Javier Aureliano García a Óscar Liria, su vicepresidente hasta 2021, después de su arresto en la primera fase del Caso Mascarillas. Es lo lógico una vez que una investigación penal de esta envergadura apunta hacia ellos.

Pronunciarse ahora sobre lo que ocurrirá sería no solo temerario, sino ingenuo. Quienes tienen los instrumentos para llegar al fondo del asunto son el juez instructor y los abogados. Lo demás son opiniones políticas, legítimas, pero sin capacidad de sustituir al proceso judicial.

Ahora bien, dentro de esta catarsis hay un elemento especialmente llamativo que evidencia la incoherencia que sí que ha habido en estos cinco años de escándalo: la situación de Rodrigo Sánchez, el alcalde de Fines. Fue arrestado en la primera fase del Caso Mascarillas con casi 200.000 euros en una bolsa de deporte negra con cremallera en el asiento trasero de un Mercedes junto a su hijo. Esa escena, por sí sola, debería haber hecho sonar todas las alarmas. Y sin embargo, hoy sigue en su cargo. No solo porque no dimite, sino porque el propio PP le permitió volver a la candidatura en 2023.

La justicia dirá qué papel tuvo cada cual. Pero su caso sí sirve como símbolo de un problema más profundo: cómo se gestionan internamente las señales de alarma. Cómo puede ser que una organización que ahora reacciona con extrema rapidez ante la detención de su presidente provincial aceptara hace apenas dos años que alguien tan directamente señalado en la investigación del Caso Mascarillas siguiera representando sus siglas.

Aquí está el núcleo incómodo: no se trata de señalar a una persona como cabeza de turco, sino de asumir que el problema es más amplio que un nombre propio. Si la UCO entra en la Diputación a por contratos, si altos cargos desfilan por los juzgados como testigos, si una primera fase del caso ya deja escenas tan graves como la de la bolsa con dinerollena de billetes… y aun así todo sigue prácticamente igual, entonces lo que falla no es solo la conducta de un individuo, sino la cultura de control y responsabilidad en la organización.

La operación actual, centrada en las presuntas mordidas por obras públicas, cuestiona precisamente eso: si se ha utilizado el poder institucional para alimentar una trama de intereses, y hasta qué punto quienes tenían responsabilidad política hicieron todo lo posible por evitarlo. No se arregla solo con dimisiones de última hora. La catarsis que hemos visto esta semana, con ceses, suspensiones de militancia y gestos de contundencia, llega empujada por la Guardia Civil y los juzgados, no por una reflexión interna previa.

Una catarsis auténtica implicaría revisar cómo se confeccionan las listas, qué se hace cuando un dirigente es investigado, qué mecanismos internos se activan cuando la Justicia comienza a señalar. Había cosas que se veían venir: las investigaciones en marcha, las visitas de la UCO, las declaraciones judiciales, la primera fase del caso… Y aún así, se dejó el viento correr. Hoy, ese viento se ha convertido en un vendaval que se lleva por delante al presidente de la Diputación y a su compañero de Gobierno. La justicia hará su trabajo y dirá qué responsabilidad tiene cada uno. La política, si quiere salir mínimamente digna de esta catarsis, tendrá que hacer el suyo: mirar más allá del titular del día y preguntarse qué estaba pasando en su propia casa mientras todo esto se gestaba.

Reporta un error