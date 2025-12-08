Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La semana meteorológica será tranquila y con ausencia de precipitaciones.

Semana sin sobresaltos: los frentes que entran en la península no llegan a Almería, según la Aemet

La capital vivirá días secos, con cielos despejados, temperaturas suaves y un progresivo aumento de la nubosidad de cara al fin de semana, cuando crecerá la probabilidad de lluvia

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:17

Almería afronta una semana de tiempo tranquilo y sin sobresaltos, con un marcado ambiente seco que predominará en toda la mitad oriental del país. La ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la capital varias jornadas de estabilidad, con cielos poco nubosos, temperaturas suaves, que rondarán los 20 grados, y ausencia total de precipitaciones hasta que avance el fin de semana.

