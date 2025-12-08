Semana sin sobresaltos: los frentes que entran en la península no llegan a Almería, según la Aemet

Almería afronta una semana de tiempo tranquilo y sin sobresaltos, con un marcado ambiente seco que predominará en toda la mitad oriental del país. La ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la capital varias jornadas de estabilidad, con cielos poco nubosos, temperaturas suaves, que rondarán los 20 grados, y ausencia total de precipitaciones hasta que avance el fin de semana.

Esta situación responde a un patrón atmosférico dominado por altas presiones, que favorece un ambiente estable mientras las perturbaciones atlánticas se concentran en el oeste peninsular. El fenómeno climático denominado Oscilación del Atlántico Norte (NAO) cambia esta semana a fase positiva, lo que predice un reparto desigual de las lluvias.

Este índice suele anticipar si el invierno será seco o húmedo en España. Cuando está en fase positiva, como ahora, lo habitual es que las borrascas circulen más al norte y el anticiclón se afiance sobre la mayor parte del país. El resultado es que las precipitaciones se quedan en la fachada atlántica y la estabilidad se ancla en el sureste.

Temperaturas suaves y sin lluvias hasta el jueves

En Almería capital, la Aemet prevé máximas que oscilarán entre los 19 y los 21 grados durante toda la semana, mientras que las mínimas se moverán entre los 10 y los 14 grados. El ambiente será templado, especialmente en las horas centrales del día. Solo el sábado y el domingo aumentará un poco la nubosidad, con mayores posibilidades de precipitaciones.

De hecho, durante toda la semana, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% hasta el viernes, subiendo el sábado al 20% y alcanzando su pico el domingo, con un 55% por la tarde. Son valores que indican un posible cambio de tiempo, aunque las precipitaciones serían, en cualquier caso, débiles.

Las predicciones al inicio de la estación de otoño apuntaban a un final de año más caluroso de lo habitual y, aunque ha habido importantes bajadas de la temperatura desde la segunda mitad de noviembre e incluso nevadas en algunos puntos de la provincia, lo cierto es que en lo que llevamos del mes de diciembre se están registrando en su mayoría, según lo previsto, temperaturas suaves.

Vientos flojos y sin avisos activos

Continuando con la predicción de esta semana, el viento soplará de forma muy suave en la capital. Predominarán los periodos de calma, con alguna brisa de componente oeste el miércoles (hasta 10 km/h) y flujo del este y noreste a partir del sábado, cuando podrá alcanzar los 10-20 km/h.

No hay avisos meteorológicos activados para Almería ni para la zona del Poniente, según la Aemet.

Fin de semana con cambios

Aunque la semana se presenta estable, el avance de nuevos frentes atlánticos hacia la Península podría dejar algo de nubosidad y lluvias débiles en el sureste durante el domingo. Sería una consecuencia indirecta de los sistemas frontales que afectarán a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, donde sí se esperan precipitaciones más notables.

En Almería, sin embargo, el episodio sería mucho más limitado, registrando nubes, ambiente suave y posibilidad de algunos chubascos aislados. En la predicción de la Aemet se percibe como el frente que entrará por el noroeste se va desvaneciendo, para prácticamente desaparecer al llegar al sureste peninsular.