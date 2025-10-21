La Semana Santa de Almería 2026 recupera su carrera oficial en el Paseo Las hermandades y cofradías podrán volver a su itinerario habitual tras la modificación de este año por las obras de la vía

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería trabaja con la mirada puesta en la Semana Santa de 2026. Por el momento, la entidad está asentando las bases para los recorridos de la que es nuestra semana grande y así poder organizar los horarios e itinerarios y todo parece augurar buenas noticias en lo que respecta a la Carrera Oficial, modificada en esta pasada Semana de Pasión 2025 debido a las obras a las que se está sometiendo el Paseo de Almería.

Este 20 de octubre, el presidente y vicepresidente de la organización visitaron las obras del Paseo junto a la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera para comprobar su estado y contemplar la viabilidad de tránsito para las hermandades en esta arteria principal de cara a que el próximo 29 de marzo discurra la primera procesión por la carrera oficial.

La entidad agrupacionista, en una nota de prensa, ha afirmado que en el encuentro mantenido con la responsable de la rama de Urbanismo «confirmó que los pasos procesionales podrán acceder a este punto sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta la altura, anchura y otros puntos del mobiliario y arbolado». Además, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería ha podido comprobar y medir de primera mano que las dimensiones dadas respetaban el discurrir de todas las Hermandades y sus respectivos pasos por dicho punto.

Así, en 2026, tanto el Ayuntamiento de Almería como la Agrupación de Hermandades y Cofradías han confirmado que la carrera oficial volverá a comenzar en el Paseo de Almería, en las confluencias de las calles Rueda López y Lachambre. Desde ahí, se transitará a la calle General Tamayo, hasta la Plaza Virgen del Mar, Lucano, Trajano, Eduardo Pérez y a la Catedral. Por ello, las hermandades volverán a configurar sus itinerarios como han venido haciendo hasta 2024, previos a las obras.