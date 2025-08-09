Seis puntos negros concentran la mayor parte de los atropellos a animales en Almería Las colisiones a la fauna silvestre se duplican en la última década en España y ya suponen un tercio de los siniestros que se registran en carretera

La autovía del Mediterráneo es uno de los puntos con más atropellos de animales de la provincia de Almería.

Clemen Solana Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 21:36

Los accidentes por atropellos de animales no cesan en Almería. Los datos del último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) arrojan cómo estas incidencias se han duplicado en el país en la última década. Desde los 17.170 casos de 2013 hasta los 36.087 del año pasado, estos siniestros representan el 33% del total de los accidentes en la red estatal en 2024.

En la provincia, las carreteras que conectan la capital con Aguadulce (Roquetas de Mar) a través de los acantilados de El Cañarete, son las que concentran la mayor parte de los siniestros. En la autovía del Mediterráneo, la A-7, se encuentra uno de los puntos donde se concentran los incidentes, según reflejan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de la provincia. Además, Almería cuenta con al menos otros cinco de los conocidos como «tramos con especial frecuencia de incidentes viales con animales», que se designan en argot dentro del sistema como 'puntos Tefiva'.

La red estatal de carreteras sólo consta de 150 puntos Tefiva, tal y como indican los datos del mismo informe de la AEC. Estos tramos de carretera, de al menos un kilómetro, representan un 0,8% del total de las carreteras nacionales. A lo largo de estos 205,1 kilómetros, se producen, ahí es nada, el 21% de los accidentes que implican atropellos de vehículos con animales.

En vigor desde 2024, Almería tiene seis de estos segmentos Tefiva. Están ubicados, todos ellos, en los kilómetros que recorre la A-7 y que se pueden consultar en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estos trechos son los que conectan la localidad de Balanegra con El Ejido (entre los puntos kilométricos 400,5 y 402,3), Tarambana con El Ejido (404/405), El Ejido con La Redonda (413/414), Cortijo El Llano con la zona alta de la Puebla de Vícar (423,6/424,6 ), el Cerro del Águila con El Viso (469,6/470,6) y Níjar con la Venta del Pobre (490,6/492).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España ya adjudicó en marzo las obras para sustituir diez kilómetros de vallado en la A-7, en el tramo que conecta Almería capital con Roquetas de Mar. Según informó el departamento que encabeza el ministro vallisoletano Óscar Puente, el objetivo buscaba la prevención del atropello de fauna en este enlace.

Almería cerró el primer semestre del año en curso con siete accidentes, dos de ellos en la carretera de El Cañarete, donde se han registrado cuatro víctimas hasta la fecha. Estos datos, facilitados por la Dirección General de Tráfico de Almería cifran cuatro siniestros menos que al término de 2024. Además, los heridos hospitalizados se mantienen en las cifras similares a las arrojadas durante la anualidad de 2023, con un total de dos.

Animales implicados

A nivel estatal, la fauna involucrada en los atropellos corresponde a animales silvestres en la inmensa mayoría de los casos, el 86% de los registrados por la estadística pública, tal y como recoge el informe de la AEC. El jabalí destaca como el animal más frecuentemente atropellado con casi la mitad del dato, el 42%. Le siguen el corzo con el 32% y los animales caninos. Estos últimos sólo representan el 8% de los involucrados en los accidentes.

El pasado 1 de julio, la reforma del Reglamento General de Circulación actualizó el sistema de señalización vial. En este cambio, la Dirección General de Tráfico incluyó otras 16 señales, una de ellas muestra el icono de un jabalí. Si bien esta señal alerta que se trata de un paso de animales en libertad, la nueva P-24a reconoce la proporción de accidentes en la que se implican a estos animales.