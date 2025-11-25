Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Seis empresas almerienses optarán a los Premios Andalucía Trade 2025

Biorizon, Deretil, Orizon, Luxeapers, Michelin y Cosentino competirán por los galardones finales con las que resulten elegidas a lo largo de esta semana en las otras siete provincias

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:38

El jurado provincial de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía de Almería ha elegido como finalistas de ... su primera edición a Biorizon Biotech, Deretil Agronutritional, Orizon, Luxeapers, Michelin y Cosentino.

