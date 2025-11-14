Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de Policía Nacional, en una investigación. R. I.

Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas

La Policía Nacional tiene constancia de más de 120 denuncias en distintos puntos del país, 34 en Almería, por parte de la trama, con la que se relaciona a varias personas con antecedentes delictivos

A. A. / R. I.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Almería a seis personas presuntamente relacionadas con falsos alquileres de viviendas, sobre todo ubicadas en la capital almeriense. Se ... les atribuyen delios de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, al considera que son responsables de un entramado que ofertaba falsos pisos en alquiler a través de portales inmobiliarios y redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  4. 4 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  5. 5 Roquetas apuesta por la renovación de redes de abastecimiento en Aguadulce
  6. 6 La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo
  7. 7 El PP aplaude el avance de la variante de Mojácar y el «compromiso» de la Junta con el Levante almeriense
  8. 8 El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«
  9. 9 El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado
  10. 10 Una ruta de senderismo de Almería, famosa a nivel nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas

Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas