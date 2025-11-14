Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a seis personas presuntamente relacionadas con falsos alquileres de viviendas, sobre todo ubicadas en la capital almeriense. Se ... les atribuyen delios de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, al considera que son responsables de un entramado que ofertaba falsos pisos en alquiler a través de portales inmobiliarios y redes sociales.

Tras captar a las víctimas, según ha indicado la Comisaría en una nota este viernes, les exigían pagos por Bizum para reservar viviendas que no existían o sobre las que no tenían ninguna disponibilidad.

Las pesquisas de la denominada como Operación Hispano han permitido identificar más de 120 denuncias en distintos puntos del país, 34 en la misma Almería, con un perjuicio económico que supera los 50.000 euros. Los estafadores, ha determinado la investigación policial, repetían un mismo patrón: anuncios con precios por debajo del mercado, fotografías atractivas y direcciones incompletas situadas principalmente en zonas como la avenida del Mediterráneo, El Zapillo, Ciudad Jardín, calle Granada o la avenida Pablo Iglesias.

Así mismo, ha detallado la Policía Nacional, las comunicaciones entre los presuntos estafadores y los interesados en los alquileres se realizaban casi siempre vía WhatsApp, empleando identidades ficticias para ganarse la confianza de las víctimas.

La operación, desarrollada el pasado martes, día 11 de noviembre, culminó con la detención de seis supuestos integrantes del grupo, algunos de los cuales acumulaban numerosos antecedentes por delitos de estafa, robos con violencia, lesiones, amenazas, delitos contra la salud pública o múltiples reclamaciones judiciales vigentes.

Varios de ellos carecían, además, de domicilio estable y utilizaban distintas cuentas bancarias abiertas ex profeso para repartir los ingresos del fraude y dificultar su rastreo. Los pagos realizados por las víctimas, por su parte, eran fraccionados en pequeños ingresos y redistribuidos rápidamente entre cuentas controladas por distintos miembros del grupo. Se trata, según el cuerpo policial, de una forma de proceder característica de procesos de blanqueo de capitales.

Dificultades operativas

La investigación se inició tras detectarse un aumento de denuncias con un idéntico patrón. Por la complejidad de los hechos y la dimensión del fraude, el Grupo VI de Delitos Tecnológicos y el Grupo VIII-UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería llevaron a cabo un trabajo conjunto que se prolongó durante meses.

Los agentes tuvieron que solicitar información a entidades bancarias, analizar movimientos financieros, rastrear teléfonos vinculados a los Bizum utilizados en las estafas y verificar datos de anuncios online. El dispositivo de vigilancia permitió finalmente localizar y detener a los encartados, algunos de ellos tras presentar resistencia o intentar eludir la acción policial, ha explicado la Comisaría de Almeriá.

Los seis detenidos, la mayoría de ellos multireincidentes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en funciones de guardia, continuando las gestiones para localizar a otros posibles implicados y esclarecer denuncias aún pendientes de análisis.

Recomendaciones

La Policía Nacional, a raíz de estos hechos, ha recordado a la ciudadanía la importancia de desconfiar de anuncios con precios por debajo del mercado, de no realizar pagos o reservas sin visitar previamente el inmueble, y de evitar transferencias o envíos de dinero por Bizum a desconocidos.

Se recomienda, además, comprobar que la persona que ofrece el piso está autorizada para hacerlo y, ante cualquier sospecha, contactar con el 091 o con cualquier oficina policial.