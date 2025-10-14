Más seguridad en el puerto de Almería: la APA licita el Sistema Europeo de Entradas y Salidas Fichará a los viajeros a través de sus datos biométricos (huellas dactilares y faciales) y personales, tales como nombre, pasaporte, fecha y lugar de entrada/salida de la UE

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento de control fronterizo en el puerto de Almería, en el marco del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), tras el convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y Puertos del Estado. Herramientas, ambas, que permitirán registrar los datos biométricos y personales de los viajeros, además de fijar si pueden ser un peligro para la seguridad o incluso sanitario.

El EES, con un presupuesto base de licitación es de 4.196.712 euros, es un sistema informático automatizado que permite registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada de nacionales de terceros países que viajan para una estancia de corta duración, cada vez que cruzan crucen las fronteras exteriores de los estados miembros.

Así, con este sistema, la APA recogerá de manera centralizada los datos biométricos (huellas dactilares y faciales), así como los personales (nombre, pasaporte, fecha y lugar de entrada/salida de la UE). Tiene, además, la capacidad de generar alerta a los Estados miembros ante instancias no autorizadas, y permite reemplazar el estampado de sello en los pasaportes de manera física por un sello digital.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) está, por su parte, destinado a nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras. Permitirá evaluar si la presencia de estos extranjeros supone un riesgo para la seguridad, para la inmigración ilegal o un riesgo elevado de epidemia.

Y, a tal efecto, ante la información recopilada, el sistema establecerá una autorización de viaje, así como las condiciones y procedimientos para expedirla o denegarla.

Para hacer efectivo el contrato, el paso fronterizo del puerto de Almería deberá disponer, no obstante, del equipamiento necesario para automatizar dichos controles; y, para ello, han explicado desde la APA en una nota, es imprescindible la adquisición de contenedores, tablets, así como la infraestructura necesaria para su instalación.

El plazo de ejecución del contrato se adaptará a la programación existente en el plan de ejecución de la operación para la gestión europea integrada de las fronteras, si bien, para el suministro e instalación del equipamiento automatizado se establecerá un plazo de ejecución de cuatros meses y, para el mantenimiento del equipamiento adquirido, se establecerá un plazo de ejecución de 36 meses, que empezará a computar a partir del día siguiente a la formalización del acta de inicio de la prestación.

Este contrato, informan desde la APA, cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco del Programa del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) para el Marco 2021-2027, y su gestión y control se encuentran sujetos a lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento y del Consejo, de 24 de junio de 2021.