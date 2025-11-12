La sede de la Autoridad Portuaria de Almería comienza a lucir mejor imagen con la nueva envolvente

La ciudad de Almería está inmersa en una serie de actuaciones que, cuando finalicen, dejarán una capital de provincia totalmente transformada, al menos, en lo ... que a su núcleo más céntrico se refiere. Y una de las piezas fundamentales de ese cambio procede del recinto portuario.

A la revitalización del antiguo Varadero, que se ha convertido en una más que digna puerta de entrada al puerto pero, también, a toda la ciudad desde la A-7 por Poniente, se suma la mejora de la sede administrativa de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), en la que la institución va a invertir un total de 698.574,78 euros.

La reestructuración interior del edificio para gestionar mejor su incesante actividad se verá coronada en los próximos meses con una imagen totalmente diferente a la que ha mostrado desde su construcción. De hecho, almerienses y visitantes ya empiezan a vislumbrar cuál será su nuevo aspecto, después de que, en enero de este año, dieran comienzo los trabajos de la nueva envolvente. Un proyecto de 1,8 millones de euros de inversión, cofinanciados al 85% por los fondos europeos Feder.

Y es que, desde hace unas semanas, se han comenzado a instalar las grandes piezas de Dekton, material de la multinacional Cosentino que pretende hacer la fachada, en particular, y el edificio sede de la APA, en general, más eficientes energéticamente, incluidas climatización e iluminación, además de convertirla en un referente arquitectónico de la ciudad de Almería.

En septiembre de 2023 fue cuando la Autoridad Portuaria de Almería comenzó, con el derribo del muro perimetral del edificio central, las obras para la reforma de su sede y la urbanización de su entorno, en lo que fue el inicio de la primera fase de integración del puerto en la ciudad.

«Ahora, nuestra sede está abierta al mar, con unas grandes vistas al Cable Inglés y al Faro de Almería y, también, a la ciudad», además de que, «con la urbanización del entorno, los ciudadanos podrán pasear por un recinto por el que antes no podían transitar», declaró en aquel momento la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto. Será, no obstante, en los próximos meses cuando la ciudad pueda disfrutar de la plena transformación de este entorno situado a Levante del recinto portuario, pese a que la previsión inicial de la APA era que «a mediados de 2025, todo el mundo pueda disfrutar de la primera fase del Puerto-Ciudad».

A falta de que culmine la reurbanización de la entrada que linda con la desembocadura de Reina Regente, la actuación sobre la primera hectárea que rodea la sede de la APA está ejecutada. Soto ha declarado, en este sentido, que «es reseñable» la apuesta por productos almerienses, especialmente, de la Comarca del Mármol, «combinando materiales naturales de proximidad y superficies innovadoras como mármol Blanco de Macael, travertino de Almería, granito y Dekton».

Este último, fabricado por Cosentino, es también la superficie protagonista de la envolvente del edificio administrativo, que lo hará eficiente energéticamente y cuenta, además, con financiación de los fondos europeos Feder 4.

También avanza, en paralelo, la actuación en la hectárea de la zona de preembarques en Ribera I que se va a liberar para uso polivalente destinado a iniciativas puerto-ciudad y servicios a los pasajeros.

La urbanización y apertura de este área, donde los trabajos se han intensificado a la conclusión de la Operación Paso del Estrecho, el pasado 15 de septiembre, permitirá a los ciudadanos caminar hasta el cantil del muelle. además de dar profundidad y continuidad de la ciudad hasta el mar.

La Autoridad Portuaria de Almería pretende, de esta manera, hacer de su sede en el Muelle de Levante un espacio más moderno, abierto a la ciudad, al mar y al Cable Inglés.

Ampliar

Redistribución del interior: los espacios públicos en la planta baja y los privados en la superior

Los trabajos que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria de Almería en su sede afectan al interior del edificio, que cuenta con dos inmuebles conectados en sus plantas primera y segunda. Abarcan la reforma completa de la planta baja de la nave principal y parte de la planta baja de la secundaria, así como la urbanización exterior de todo el conjunto, que incluía un aparcamiento y una zona ajardinada sin uso.

La idea no es otra que generar un espacio público para la ciudad y para la propia sede; un área abierta con vistas al cargadero del mineral, que ofrece una de las mejores imágenes de la ciudad tras su restauración.

En cuanto a la reforma interior, se está dotando a la planta baja de los espacios más públicos, tales como salas de reuniones, de juntas y de prensa, entre otras, con la intención de tener a pie de calle los usos más comunes y dar, por lo tanto, privacidad a la zona donde desempeñan su trabajo los empleados públicos.

No en vano, hasta ahora, esta planta disponía de una agrupación de despachos en torno a un zaguán desde el que se conectaba verticalmente el edificio, mientras que la zona restante albergaba archivos, aparcamientos y espacios de instalaciones de electricidad, entre otras dependencias.