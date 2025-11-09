El sector mutualista llama a no criminalizar a los trabajadores por el absensimo por enfermedad

La última reunión de la Asamblea General y la Junta de Gobierno de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), celebrada este verano, ... abordó el asunto del absentismo laboral en España. Juan Roca, presidente de AMAT, puso el acento en el coste del mismo cuando viene derivado de contingencias comunes, que este año 2025 crecerá en torno al 10% superando los 32.000 millones de euros, según sus previsiones. Asimismo, el número de procesos iniciados de estas bajas laborales crecerá más de un 6% superando los 9,2 millones, apuntó el máximo representante de la entidad mutual.

Así las cosas, se fijó como prioridad empresarial el establecimiento de una serie de propuesta «que contribuyan a reducir estas cifras con carácter de urgencia», indicó la propia AMAT en un comunicado.

«La reducción del número de procesos de baja iniciados de corta duración, el acortamiento de la duración innecesaria de las bajas y la eliminación de la bolsa de procesos con una duración superior a los 365 días, que ya superan los 210.000, casi cinco veces más que los existentes justo antes del inicio de la Pandemia en 2020, resulta perentorio», afirmó Roca.

Durante la Junta se hizo hincapié en que, «aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, sí pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten, como ya hace en la mayoría de ellas». Asimismo, se insistió en que «tampoco se puede criminalizar a los trabajadores, cuando la gran mayoría están sufriendo las consecuencias de las ineficiencias del sistema de gestión de estas prestaciones públicas».

Así las cosas, se apuntó la necesidad de «que se doten con recursos sanitarios los Servicios Públicos de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas, con el objetivo de mejorar los diagnósticos iniciales, los tratamientos e intervenciones, y el seguimiento de los procesos de baja, así como la mejor resolución de los procesos de larga duración».