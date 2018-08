Un sector del Colegio de Médicos recoge firmas para acabar con el premio taurino Curro Díaz durante la corrida por la cual ha sido premiado por el Colegio de Médicos de Almería. / IDEAL Un manifiesto difundido entre los colegiados considera que con el galardón «se promueve el pretérito salvajismo alejando a la institución del progreso moral» M. CÁRCELES ALMERÍA. Viernes, 24 agosto 2018, 01:44

El galardón -un trofeo- es de reciente creación. Concretamente, el primero se entregó en 2014. Y con él se persigue homenajear «la mejor acción que tenga lugar dentro del coso taurino, tendente a salvar una vida humana, en peligro de muerte». Sin embargo su simple existencia ha generado una dinámica interna en el Colegio de Médicos, organización creadora de este homenaje, desconocida hasta el momento. Todo surgía esta misma semana. Los facultativos sanitarios colegiados, unos 2.500, recibían un correo electrónico de la organización profesional en el que se les invitaba a tomar parte en el acto de entrega del trofeo taurino 'El quite providencial', concedido este año a Francisco Díaz Flores (Curro Díaz) por el quite a un subalterno en el tercio de banderillas en el cuarto toro de la corrida del 26 de agosto del año pasado a reses de Victorino Martín. Y fue entonces cuando muchos de los colegiados -especialmente entre los que no hacen una vida muy activa dentro de la organización colegial- advirtieron de la existencia del galardón.

«Es indignante que se dediquen fondos del Colegio a un fin que para muchos colegiados puede resultar poco adecuado e ir contra sus principios», advertía uno de los miembros, que prefiere mantenerse en el anonimato. El premio ha generado «mucha indignación» en un amplio sector de los colegiados. Algunos de ellos, de hecho, han remitido correos electrónicos a la organización para hacerle llegar a la directiva su malestar. Pero no sólo eso, sino que algunos de ellos han ido más lejos y han redactado un manifiesto que están difundiendo en centros de salud y hospitales en una hoja de firmas para que los colegiados puedan adherirse a la protesta oficial.

Al parecer, y según trasladan diversas fuentes, la protesta no es algo aislado, ya que para muchos asociados al Colegio este premio tiene implicaciones morales y éticas ante las que la organización debiera, dicen, mantener una postura neutral. De hecho, no se encontraría, este galardón, entre las finalidades básicas del colectivo profesional. Y por ello, lo que piden muchos es que se les dé la posibilidad de no colaborar de forma activa con un premio que iría contra sus principios.

«Consideramos indigno e inadecuado que se use parte de nuestra cuota como colegiado para sufragar un premio de un espectáculo que consideramos constituye un acto de maltrato institucionalizado», contiene el manifiesto. Cabe recordar que la colegiación -y correr con las cuotas de la organización- es obligatorio por ley para poder ejercer la profesión médica. «Creemos firmemente que esto contradice totalmente la que debería ser la doctrina de un Colegio de Médicos, donde se promulgan la salvaguarda de principios deontológicos y ético-sociales», agregan.

«Con la celebración de este acto y entrega de dicho premio se promueve el pretérito salvajismo alejando a la institución del progreso moral propio del siglo que vivimos», se recoge en el documento, que ya corre por centros de atención sanitaria, y en el que se reclama a la directiva del Colegio de Médicos de Almería que suprima cualquier gasto relacionado con la tauromaquia, «de forma que quede estrictamente financiado únicamente por quienes la apoyan». IDEAL intentó contar con la opinión de la directiva del Colegio de Médicos de Almería sin que fuera posible acceder a alguna versión oficial al respecto.