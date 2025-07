El 'Saúl Viejo' culpa a la madre del joven asesinado en Puente del Río de iniciar la disputa

Ideal Almería Miércoles, 2 de julio 2025, 15:25 Comenta Compartir

Con la cara cubierta con una bolsa, el presunto sospechoso del crimen del joven de 22 años en Puente del Río, tras una discusión que habría derivado por una queja por el alto volumen de la música, ha dado su versión de los hechos a través de un vídeo de TikTok. Justo al cumplirse un mes del tiroteo mortal, el miembro de 'Los Saúles' se dirige a 'Los Lateros' para aclarar que «todo fue un accidente» y no fue «una pelea».

En los cuarenta minutos que dura su testimonio, el 'Saúl Viejo' como se define el autor, se dirige a «directamente a ti, Nano (padre del joven fallecido), porque tú no estabas allí y no sé lo que te habrán contado, si quieres algún culpable de que tu hijo no esté contigo, lo tienes muy cerca de ti, ¿sabes?», acusa. Así, procede a relatar que, el día que ocurrió el tiroteo, «aquella mañana se puso la música a las 7:45 de la mañana con una gran fuerza, entonces, mi mujer, otra persona que había conmigo y yo salimos hacia afuera. Fui descalzo, en pantalón corto y sin nada en las manos para ver de dónde venía la música».

«Llegué a la casa de mi hijo, 'El Seco', y vi que tenía la cochera abierta de par en par, con una cortina verde cerrada y dos columnas grandes puestas encima de la cera, pensaba que a esa hora nadie ponía la música, porque sabéis que me he enfadado mucho en el barrio por el volumen a no ser que haya cualquier festejo», argumenta.

El presunto sospechoso insiste en que «pensé que salía 'El Francis' de la cárcel y cómo lo quieren tanto, estarán celebrando, no pasa nada, me di media vuelta y me fui para mi casa, que sabéis que la de mi hijo 'El Seco' está antes que la mía», apunta. «Allí encontré a mi nuera 'La Trini' y me dijo 'Viejo, ¿esto qué es tan temprano?' y yo le dije 'Se ve que sale 'El Francis' de la cárcel y están celebrando, ve a la casa de 'Papica' (abuelo del joven fallecido y padre de 'Nano') y pregúntale si es que sale de prisión».

En toda esta historia, el presunto sospechoso del tiroteo mortal recuerda que «al llegar a mi casa vi a mi mujer y me dijo que hablaría con Carmen (madre del joven fallecido), para ver qué estaba pasando» y apunta a que «desde que empezasteis con la gasolina se os subieron los billetes a la cabeza, no me respetaste ni a mí ni a mi hijo, sabéis que sois culpables de que esta situación haya llegado». En esta línea, arroja más información de lo ocurrido: «Cuando fue mi mujer a hablar con tu mujer, Nano, y, de verdad, que lo siento el dolor que estás atravesando así como 'Papica', pero ella fue la que levantó a tu hijo del sillón dándole alas para que saliera a pelear conmigo, mi mujer le dijo que pusiera el volumen para ellos, que eran las ocho de la mañana», dice, acusando a la progenitora del joven en este relato.

Al hilo de la situación que generó tensión en Puente del Río durante varias semanas, expone las palabras que desataron el conflicto: «El niño, que no es niño, que tiene 23 años, casado y con dos hijos y la mujer a punto de parir, en el pueblo gitano eso es un hombre, salió a la puerta y nada más verme me gritó 'Guarro, asqueroso, marrano, ¿qué no tienes huevos a pegarme un tiro? Eres un comemierdas, voy a poner la música cada vez que me salga de los huevos', y le dije 'Hombre, José...' y, bien lo sabe Dios, que yo no quise hacerle daño a tu hijo, entonces, hubo un disparo y lo hizo (...) no voy a decir quién lo hizo, y bajé la escopeta y fui a hablar a la puerta a ver cómo estaba».

Relata que «no fue una pelea»

Después de que se llevaran al joven, víctima del impacto de bala, al centro de salud, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida, el presunto autor de los hechos, asegura en TikTok que «yo llevaba la escopeta baja, sin intención de pelear, estuve allí por lo menos media hora esperando a contaros lo que había pasado».

Les pide a 'Los Lateros' que «nos paguéis nuestras casas, si queréis que no volvamos allí y te prometo que no pisamos Puente del Río, si por vuestra parte no queréis, haced un comunicado como el que yo estoy haciendo y decid que queréis guerra, pero en el momento que menos esperáis nos vamos a meter allí, y no voy a mirar edades ni sexo».

«Soy un hombre de palabra, a mí nunca nadie me ha perdido el respeto, y que me lo pierda ese muchacho de 23 años que me llenó la panza de mierda (...) si yo hubiera querido pelea, mato a Carmen, a tu hija y me meto a la terraza que había un payo con una pistola en el muslo y lo mato», relata, «al único que no hubiera hecho nada habría sido a ti Nano, porque si a ti te pilla allí, no hubieras consentido eso, yo voy a hacer 60 años, no había hombre en el mundo que me haya faltado el respeto».

Tras «un mes de silencio», expone que esta situación, «no tiene nada que ver con el del joven que cosieron a tiros en El Ejido, porque eso sí fue un crimen, perdóname Cecilio, (le dice al padre del joven que murió en La Loma de la Mezquita) por poner en estos momentos este caso, pero tengo que hacerlo». Así, culmina reiterando que si 'Los Lateros' no quieren pagar las viviendas «ya iré a ponerlas en venta» y amenaza que «si alguien intenta mover ficha en contra de alguno de mi familia, os juro que el día menos pensado cuando más tranquilos estéis, nos metemos por donde tengamos que meternos que nos conocemos que aquello nos lo conocemos como la palma de nuestra mano, no vamos a dejar ni cucarachas ni ratones». Sentencia pidiéndoles a 'Los Lateros' que «esto quede como un accidente, haced vuestra vida, Adra para vosotros».

