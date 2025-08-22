El SAS supera en Almería las previsiones de contratos para el 'Plan de Verano' En los centros sanitarios de la provincia ha formalizado 3.838 frente a las 3.739 contempladas, según la Junta

Bernardo Abril Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:06

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha formalizado ya el 98,7% de los contratos previstos para este verano, lo que se traduce en la materialización de 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria de toda Andalucía, cuyo objetivo es «garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural».

Así lo ha informado la Junta de Andalucía en una nota en la que indica que la provincia ha superado en un 102,7% las contrataciones previstas, dado que se han formalizado 3.838 frente a las 3.739 contempladas.

Por categorías profesionales, el comunicado de la Administración sanitaria destaca el caso de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone una cobertura casi un 20% superior a la inicial. En cuanto a la ejecución del plan en el área de enfermería se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto de la comunidad. Asimismo, en el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, reforzando especialmente la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

Y, por provincias, indica que se han superado las previsiones en Almería (102,7%, 3.838 contrataciones frente a 3.739 previstas), Cádiz (100,3%, 5.617 frente a 5.598) y Sevilla (101,4%, 7.490 frente a 7.385). El resto se mantiene en niveles próximos al cien por cien: Córdoba (95,4%, 2.950 de 3.094), Granada (95,5%, 4.626 de 4.845), Huelva (96,0%, 2.586 de 2.694), Jaén (97,1%, 2.520 de 2.596) y Málaga (97,8%, 5.406 de 5.527). «En todas las provincias salvo en Granada, Huelva y Jaén, se han contratado más profesionales médicos», añade la nota.

En cuanto a la categoría de enfermería, por territorios, el cumplimiento global del plan se sitúa alrededor del 98% en todas las provincias, con un máximo del 100,9% en Almería y una cobertura superior a la prevista también en Málaga (100,4%).

El SAS recuerda que este dispositivo se enmarca en la planificación presentada al Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, en la que ya se detalló la previsión de sustituciones y refuerzos para los meses de verano. La ejecución actual confirma el compromiso de la sanidad pública andaluza con la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en los periodos de mayor complejidad organizativa debida al merecido descanso de los profesionales. Las estimaciones para esta planificación estival se han realizado tomando como referencia los datos de demanda asistencial registrados en los últimos veranos, y están diseñadas para adaptarse en todo momento. Si la demanda supera lo previsto, se activarán todos los recursos adicionales que sean necesarios para garantizar la atención.

La planificación y la propia ejecución del plan de verano es un ejemplo de cómo la sanidad pública andaluza se prepara para garantizar la asistencia en unos meses de mayor presión asistencial. Es además una herramienta que se adapta a las necesidades y a las circunstancia del periodo estival, como reflejan estos datos.

Cabe recordar que, durante los meses estivales, el SAS mantiene funcionamiento sus 1.513 centros de Atención Primaria. De ellos, 392 abren también en horario de tarde (de 15 a 20 horas), dos más que el verano pasado. Entre estos, destacan 91 Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), que mantienen actividad programada, y 89 centros más que prestan atención en horario de mañana y en modalidad digital como Distritos de Salud Digital. Asimismo, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad mantienen su horario habitual durante todo el verano.

En el ámbito hospitalario, se mantiene operativa una media de 11.700 camas, lo que representa un 84% del total de camas disponibles en los primeros meses del año. Esta disponibilidad es más que suficiente para cubrir la ocupación prevista, teniendo en cuenta que en el verano de 2024 la media de ocupación fue del 66%. Además, el resto de camas se mantiene en reserva, para activarlas en caso de picos puntuales de demanda.

También se garantiza la actividad quirúrgica, diagnóstica y de consultas externas. Están previstas más de 83.000 intervenciones quirúrgicas, más de 3 millones de pruebas diagnósticas y más de 3 millones de consultas externas durante los meses de verano.