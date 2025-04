El sarampión rebrota en Almería y llaman a la necesidad de vacunarse contra el virus

Nerea Escámez Almería Miércoles, 2 de abril 2025, 23:49 Comenta Compartir

El sarampión, un virus que se creía erradicado, está presente en la provincia almeriense con casos aislados. Este virus, que se cataloga como sumamente contagioso y su transmisión se realiza por el aire, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está concentrado con cuatro casos en Adra, El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar.

La Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo confirmaba este martes la declaración de dos nuevos casos de sarampión en Andalucía, de modo que ya son 49 en total en la comunidad autónoma en lo que va de año. Ante esta situación, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán, ha trasladado a IDEAL que el sarampión es «uno de los virus más contagiosos ya que una persona puede contaminar a veinte que no estén protegidos, los contagios son muy altos». No obstante, la cobertura vacunal de la región andaluza es «muy buena» por lo que permite cerrar el círculo de los contagios de esta enfermedad vírica. En cuanto a los casos, Salud detalla que en la región el 29% de los casos son importados, procedentes de Marruecos (11), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno).

«Nos encontramos en un contexto de mucha circulación del virus del sarampión», ha indicado Fernández Zurbarán, ya que en África, Norte América o el resto de países de Europa no cuentan con la cobertura vacunal que hay vigente en la región y el resto del territorio nacional.

Concretamente, al ser un virus infeccioso se puede contagiar fácilmente y puede cursar grave y afectar tanto a niños como adultos no vacunados. Por este motivo, los profesionales sanitarios recomiendan la vacunación de los menores «en las pautas establecidas» y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse (los niños menores de 12 meses, que representan el 17% de los casos declarados en Andalucía). «Los menores de un año no se pueden vacunar debido a que su sistema inmunológico no está maduro», ha desarrollado, una circunstancia que podría dar cuadros médicos más graves si son personas sensibles. La Junta ha informado que en breve se inoculará de la segunda dosis a los niños de 15 meses de las zonas básicas de salud donde se han declarado brotes para proteger a estos menores.

Por otro lado, se invita a los adultos nacidos a partir de 1970 a que consulten su estado de vacunación del sarampión. «Hay personas que no están seguras de haber recibido las dos dosis o cuentan con una pauta, en todo caso, en el centro de salud le informarán ya que hay una base de datos que guarda todo ese historial», expone. Y aquellos que han pasado el sarampión se convierten inmunes y no tienen que volver a vacunarse.

Compromiso sanitario

Manuel Fernández Zurbarán ha subrayado que los brotes de sarampión de Andalucía y, particularmente, Almería, no son preocupantes en el sentido de que «se vayan a desbordar las urgencias como ocurrió con la covid-19». Esta situación la afrontan «con preocupación» pero con el «compromiso de vocación para erradicar el sarampión».

«La vacuna es muy eficaz, es el remedio para contribuir a la eliminación del sarampión», señala. Así, el director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica considera que ante los primeros síntomas «hay que aislarse, no acudir al trabajo o al colegio y llamar al centro de salud e indicarlo». En caso de tener que salir al ambulatorio, se tienen que poner una mascarilla y el facultativo decidirá el tratamiento al que se someterá el paciente. «Si hay complicaciones por sobreinfección se irá ajustando según la necesidad, pero la mayoría de pacientes se recuperan del sarampión sin complicaciones».

«Ante los bulos hay que empoderar a la población»

El sarampión ha despertado el lado negativo de la sociedad: los antivacunas. Ante las opiniones de los que consideran que no hay que inocularse para protegerse de este virus infeccioso, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán, señala que«la información» es el mejor aliado para la población, «tenemos que empoderar a la sociedad y que tomen su decisión». Considera que en Andalucía «no hay grupos de negacionistas como en Europa».

