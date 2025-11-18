Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado en torno a los hechos conocidos este martes en la Diputación Provincial de Almería y ... la detención de su presidente, Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

En declaraciones al programa de televisión que dirige la periodista Ana Rosa Quintana, Abascal ha declarado que «acabamos de conocer el caso de corrupción en la Diputación de Almería, del Partido Popular, en el que vamos a hacer todo lo posible por personarnos como acusación popular».

Para el máximo representante del partido ultraconservador, «no nos conformamos con la actividad parlamentaria, sino que creemos que tenemos una responsabilidad ante los tribunales cuando entendemos que se producen casos de corrupción. Y por desgracia, hay muchos en España»