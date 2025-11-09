Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cabecera de la manifestación organizada en Almería. R. I.

«La Sanidad Pública no se vende, se defiende»

Almería se suma a las movilizaciones convocadas este domingo en protesta por la gestión sanitaria del Gobierno de Andalucía

A. A. / E. P.

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

Almería se ha sumado este domingo a las movilizaciones convocadas por Marea Blanca y los sindicatos CC OO y UGT en las en protesta por ... la gestión sanitaria del Gobierno de Andalucía. «Son mujeres, no son casos» -en clara alusión a la crisis de los cribados de cáncer de mama-, «la Sanidad Pública no se vende, se defiende», «la Atención Primaria es prioritaria» han sido algunos de los lemas escuchados a lo largo del recorrido, que ha comenzado a las 11 horas en la Rambla de Almería para continuar por el Paseo Marítimo Carmen de Burgos.

