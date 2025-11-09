Almería se ha sumado este domingo a las movilizaciones convocadas por Marea Blanca y los sindicatos CC OO y UGT en las en protesta por ... la gestión sanitaria del Gobierno de Andalucía. «Son mujeres, no son casos» -en clara alusión a la crisis de los cribados de cáncer de mama-, «la Sanidad Pública no se vende, se defiende», «la Atención Primaria es prioritaria» han sido algunos de los lemas escuchados a lo largo del recorrido, que ha comenzado a las 11 horas en la Rambla de Almería para continuar por el Paseo Marítimo Carmen de Burgos.

El mirador ubicado en la calle Sorrento ha sido el lugar elegido para la lectura del manifiesto por parte de los organizadores. «El escándalo descubierto a raíz de los errores generalizados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que han causado ya el empeoramiento del pronóstico de la enfermedad cancerosa de un número sobrecogedor, y aún no cerrado, de mujeres, pone de manifiesto el fracaso de la política sanitaria del gobierno andaluz», comenzaba el texto proclamado con motivo de esta protesta para reclamar «una sanidad cien por cien pública, fuerte y de calidad».

Una marcha, la de Almería, que ha congregado a centenares de personas -alrededor de un millar, según la organización- y que ha contado con numerosos representantes de partidos políticos como PSOE, Podemos, IU o Equo mientras que sindicatos con amplia presencia en el sistema sanitario de Andalucía, como Satse o CSIF han optado por no responder a la llamada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha insistitdo este domingo en que la sanidad andaluza «sufre un profundo deterioro desde la llegada de Moreno Bonilla al Gobierno andaluz, hace ya más de siete años». Un tiempo, ha señalado, en el que la Junta «ha ido desmantelando la sanidad a pico y pala, con consecuencias gravísimas para miles de familias».

Martín ha descrito la situación de la provincia como «muy grave» ya que, ha asegurado, «faltan 1.600 profesionales sanitarios, a pesar de que 100.000 personas se encuentran en lista de espera para una intervención o para una cita con el especialista».

Asimismo, ha tachado de «inaceptable» que la Junta mantenga «oculta la lista de espera de pruebas diagnósticas, ya que las personas tienen derecho a saber cuánto tiempo deben esperar para una prueba que puede ser determinante para su salud».

En Atención Primaria, según ha explicado, los centros sanitarios del poniente de Almería soportan «los mayores cupos de toda Andalucía» mientras que hospitales como La Inmaculada o el de Poniente «se están quedando literalmente en los huesos y perdiendo servicios».

Martín ha destacado el esfuerzo de los profesionales sanitarios, que «están dando no el cien, sino el doscientos por cien», aunque se encuentran en una situación «que les impide atender a los usuarios como quisieran».

Ha pedido a Moreno que «deje de venir a Almería de turismo» y escuche a la ciudadanía, y que deje de «desviar fondos a la sanidad privada y dote adecuadamente los centros sanitarios que se están construyendo con fondos europeos obtenidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso del nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas o del hospital de Roquetas de Mar».