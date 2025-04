La sanidad almeriense se da cita en una gala que reconoce el compromiso y la excelencia profesional

Bernardo Abril Almería Martes, 8 de abril 2025, 12:36 Comenta Compartir

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, el Teatro Apolo de Almería se convirtió en el escenario de una gala cargada de emoción y sentido del reconocimiento hacia quienes sostienen, cada día, el sistema sanitario de la provincia. La primera edición de los premios organizados por la Unión de Profesionales Sanitarios de Almería reunió a autoridades, profesionales de distintas ramas de la salud y representantes de entidades sociales e institucionales en una velada que sirvió para poner rostro, nombre y valor al esfuerzo de quienes trabajan por el bienestar común.

La periodista Rosenda Mirón fue la encargada de conducir una ceremonia que, más allá de la entrega de premios, supo captar el espíritu colectivo del sector sanitario: compromiso, vocación, esfuerzo compartido y capacidad para afrontar retos complejos desde una mirada humana y profesional. Durante su intervención, Cristina Gálvez, presidenta de la entidad organizadora, recalcó que el objetivo de estos galardones no es otro que destacar a quienes, desde la dedicación diaria, marcan una diferencia real en la vida de las personas. Gálvez defendió también la necesidad de seguir luchando contra el intrusismo profesional, al que calificó como «una amenaza real que compromete la seguridad de los pacientes», y apeló a la unión del colectivo como vía para fortalecer la profesión y proteger a quienes dependen de ella. Cerró su discurso con una idea clara: la fuerza del trabajo colectivo es imparable cuando hay un objetivo común.

A lo largo de la gala, se entregaron cinco reconocimientos que abarcan diferentes ámbitos de la actividad sanitaria. El premio al Compromiso fue para Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería. El Hospital Universitario Torrecárdenas recibió el galardón a la Innovación y Desarrollo. La Asociación Española Contra el Cáncer fue reconocida por su Labor Asistencial, mientras que la Fundación Poco Frecuente fue distinguida con el premio a la Diversidad. El broche lo puso el reconocimiento a la Trayectoria Profesional del doctor Gabriel Fiol. Todos ellos agradecieron el homenaje con palabras sinceras, poniendo en valor el esfuerzo compartido, la necesidad de seguir innovando y el reto permanente de avanzar hacia una sanidad más inclusiva y centrada en las personas.

El respaldo institucional no faltó en una cita que, además de premiar, quiso visibilizar el papel fundamental del sector sanitario en el presente y futuro de la provincia. Entre las autoridades presentes, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, destacó que cada uno de los premiados representa valores profundamente ligados a la identidad de la ciudad: innovación para afrontar desafíos, compromiso para no dejar a nadie atrás y talento para transformar las dificultades en oportunidades. Subrayó también la importancia de humanizar la sanidad, de acercarla a quienes más la necesitan y de romper estigmas asociados a enfermedades como el cáncer o aquellas poco frecuentes que, como recordó, merecen una atención digna y especializada.

Desde la Diputación Provincial, el vicepresidente Ángel Escobar puso el acento en el papel de las asociaciones que trabajan incansablemente por mejorar la vida de los almerienses y reiteró el compromiso de la institución con proyectos que fortalezcan el tejido social y sanitario. Recordó que actualmente son 71 las asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de Familia, entre ellas la Fundación Poco Frecuente, y agradeció su labor silenciosa, constante y transformadora.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, agradeció en nombre del Ejecutivo andaluz el trabajo diario de los profesionales sanitarios, destacando que el sistema no se construye solo con infraestructuras, sino sobre todo con personas que aportan conocimiento, vocación y sensibilidad. «Vosotros sois el rostro más humano del sistema sanitario andaluz», afirmó, en un mensaje que resonó especialmente entre el público asistente. Martín concluyó con un agradecimiento directo y sentido a quienes, con su entrega cotidiana, cuidan de los demás incluso en los momentos más difíciles: «La salud de nuestra tierra empieza, sin duda, por cuidar a quienes nos cuidan».

También tomó la palabra Ana Pastor, presidenta de AMA Seguros, ex ministra de Sanidad y ex presidenta del Congreso, quien recordó que no puede existir un buen sistema sanitario sin grandes profesionales. Pastor subrayó que España cuenta con uno de los mejores sistemas del mundo, gracias en gran parte a su carácter universal y a la calidad de su personal. Puso en valor el trabajo de los más de 11.000 profesionales sanitarios en Almería y agradeció su esfuerzo diario para hacer posible una atención digna y de calidad para todos. «Sin vosotros, nada sería posible», concluyó.

La gala sirvió también para dar a conocer el trabajo que viene realizando la Unión de Profesionales Sanitarios de Almería, una entidad que reúne a los colegios profesionales del ámbito sanitario con el objetivo de velar por la calidad asistencial, promover la formación y defender el ejercicio ético y regulado de las profesiones. Entre sus objetivos se encuentra la lucha contra el intrusismo, la promoción de hábitos de vida saludables, la participación en políticas de salud y la colaboración con otras entidades sociales y pacientes. En ella están representados los colegios de médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, veterinarios, dentistas, ópticos-optometristas, podólogos, dietistas-nutricionistas, terapeutas ocupacionales y logopedas, formando un frente común en defensa de una sanidad más sólida, unida y preparada para afrontar los retos del presente.

Esta primera edición de los premios se cierra con la sensación compartida de que se ha dado un paso importante en el reconocimiento público a quienes, desde su labor diaria, hacen posible una sanidad más humana, más eficaz y más comprometida con su entorno. Una cita que aspira a consolidarse como punto de encuentro para agradecer, visibilizar y seguir construyendo una red sanitaria al servicio de toda la sociedad almeriense.