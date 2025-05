La sanidad de Almería necesita 1.100 médicos para llegar a la media andaluza

E. P. / B. A. Jueves, 1 de mayo 2025, 23:10 Comenta Compartir

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado el Informe de Demografía Médica en Andalucía 2024, que refleja que más de 1.100 médicos solicitaron el año pasado un cambio de colegio profesional dentro de Andalucía o al extranjero. Igualmente, avisa el informe de que el 33% de los médicos andaluces en activo tienen más de 55 años (12.430 médicos) por lo que «es previsible que se jubilen en los próximos diez años, lo que supone la necesidad de convocar más plazas MIR en los próximos años para incrementar el número de médicos especialistas».

Así lo ha destacado el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, en una rueda de prensa en la que ha insistido en la «necesidad de hacer una planificación de las especialidades en las que hacen falta más médicos». Carmona ha destacado además que «este estudio nos sirve para planificar. Tenemos que saber dónde están trabajando los médicos, qué especialidades tienen, dónde se necesitan y que cantidad de médicos se necesitan». «No hay falta de médicos, sino que hacen falta más médicos especialistas», ha concluido por lo que, a su juicio, «no necesitamos más facultades de Medicina, hay suficientes y funcionan muy bien».

Durante 2024 se han registrado 49.271 médicos colegiados en Andalucía, 1.418 colegiados más que el año anterior. El año pasado se ha registrado un aumento del número de colegiados activos, con 39.436 médicos en activo. Esta cifra se traduce en que el 79,9% de la colegiación total está en activo. La provincia que registra más colegiados activos es Sevilla (9.631), seguida de Málaga (8.637), Cádiz (5.417) y Granada (4.780). En cambio, en Almería son 3.362 colegiados.

En cuanto al ámbito de trabajo, Sevilla es la provincia que cuenta con más colegiados trabajando en el ámbito público (6.056 médicos) y mixto (1.346 colegiados), mientras que Málaga es la provincia con más médicos que ejercen en el ámbito privado (2.901 médicos).

Andalucía cuenta con 38.346 especialistas en activo (no sólo los contabilizados en público, privado y mixto puesto que hay algunos colegiados que no comunican su lugar de trabajo). Si se tiene en cuenta que actualmente hay registrados 39.436 facultativos en activo, este dato refleja que 1.090 médicos en activo no tienen especialidad asignada.

Casi un 25% de la colegiación en Andalucía son Médicos de Familia. Al analizar dónde trabajan los médicos en activo se refleja que de los 39.436, de ellos 24.886 colegiados trabaja en la sanidad pública (el 63% de colegiados), 8.759 colegiados ejercen en la sanidad privada (el 22% de la colegiación) y 4.701 colegiados ejercen en sanidad mixta -ejercicio público y privado- (el 12% de la colegiación). «Han crecido las opciones pública y privada y ha disminuido la mixta después de varios años en aumento», apunta el informe.

En lo que respecta a la necesidad médica, Almería precisa de 1.100 profesionales médicos para alcanzar la media de la región andaluza. En lo que respecta a médicos en activo, son 2.322 especialistas para cada mil habitantes de la provincia. En el sector público son 1.983 los facultativos, según se desprende el informe y 506 en el área privada, mientras que finalmente, 360 son mixtos.

La provincia que cuenta con más médicos en activo por número de habitantes es Granada con 5,08 médicos para cada mil habitantes; y la que menos es Jaén con 3,65 médicos por cada mil habitantes. El número de colegiados total, el de los activos y la tasa por 1.000 habitantes crece en los últimos años. Estos datos «desmienten que falten cada vez más médicos en Andalucía y confirma que las condiciones en que trabajan y sus sueldos son las causas de esa escasez».

