Pedro Sánchez: «Urnas vacías es igual a involución y urnas llenas, ilusión» El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), posa con miembros de las Juventudes Socialistas. / EFE El presidente de España da un mitin en Almería en el que se presenta como única opción ante una derecha del PP «prehistórica», de VOX «preconstitucional» y, de Cs, «excluyente» SERGIO GONZÁLEZ HUESO Almería Sábado, 30 marzo 2019, 13:44

Como un boxeador campeón que pelea en casa recorrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasillo que conecta el vomitorio central del patio de butacas con el escenario de un Teatro Cervantes que rugía y que presentaba un lleno hasta la bandera... socialista. En el cuadrilátero, desde donde golpearía sin piedad (de forma figurada) a sus contrincantes políticos, le esperaba buena parte de sus compañeros dispuestos a jalearle en un mitin celebrado ayer en Almería y en el que, sobre todo, el PSOE llamó a movilizarse ante las enésimas elecciones en las que España se «juega mucho».

El discurso del candidato a la Moncloa por parte de los socialistas comenzó a las 19.47 horas y acabó un poquito después de las 20.30 horas. Y lo que trató de transmitir Pedro Sánchez es que lo de votar el 28 de abril no es tan difícil. Según él, se trata de un dilema regido por una lógica apabullante: la de elegir entre el «avance o el retroceso», patrimonio evidentemente este último de los tres partidos que a día de hoy se disputan el espacio de la derecha. Un PP, Cs y VOX y sus líderes, cuyas últimas manifestaciones o actuaciones fueron el hilo conductor del discurso de un Sánchez que caricaturizó hasta la extenuación las propuestas de sus oponentes así como también les desposeyó de la defensa de la justicia social o de la de colectivos como los mayores, los jóvenes o las mujeres. «¿Qué les pasa con las mujeres?», llegó a preguntar el presidente a una audiencia con la que compartió su bochorno por las últimas declaraciones del candidato popular Adolfo Suárez Illana, quien ligó el derecho al aborto con una práctica de neandertales, y persona ayer que recibió el derechazo más certero del púgil madrileño.

Suárez Illana

«Escuchando sus barbaridades saco como conclusión que ser Suárez no se hereda», lamentó Sánchez, que aprovechó la circunstancia para definir al PP como «derecha prehistórica» ante las risas del respetable. A esta 'nueva' corriente ideológica la vinculó con la derecha «preconstitucional» de VOX y con una tercera opción «excluyente» que lideraría un Albert Rivera (Cs) a quien cree obsesionado con él. «El otro día en un programa de televisión le preguntaban por el medio ambiente y decía... 'pero Pedro Sánchez'; le decían que si la lluvia y otra vez que si Pedro Sánchez'...», ironizó el presidente, que cargó durante varios minutos contra la estrategia de Cs de dejar meridianamente claro que no pactará jamás con el PSOE aunque den los números.

Sobre Suárez Illana (PP): «Escuchando sus barbaridades ya sé que ser Suárez no se hereda»

Para el socialista esto no es solo un error estratégico de Rivera, sino que además demuestra el tipo de democracia en la que cree: «Excluyente», dijo el líder del PSOE, quien está convencido de que el «cordón sanitario» que le quiere imponer Cs no es justo no ya por ir contra él sino por ir contra «todos aquellos ciudadanos que han votado alguna vez al PSOE en sus 140 años de historia», dijo.

Tanto azuzó el maniqueísmo Pedro Sánchez que tras hacer una pregunta retórica sobre los tres partidos de la derecha alguien le respondió sin dudar: «Porque son muy malos». Ante este panorama, al socialista solo le quedaba pasear la lista de logros, mostrar el catálogo de su Arcadia feliz. Eso sí, después de explicar, justificar y descontextualizar algunos de los reproches que ha ido recibiendo su gobierno durante estos nueve meses de gestión (exceso de decretos-ley, pacto con los independentistas, instrumentalización de las instituciones o la moción de censura). Tras lo cual presumió de que en ocho meses su Gobierno había hecho más por la justicia social en España que «el PP en siete años», dijo.

Revalorizar las pensiones, la mayor subida del salario mínimo de la historia, las medidas para favorecer el alquiler para el colectivo joven o la cotización para las cuidadoras de la dependencia no profesionales... fueron algunas de las medidas sobre las que sacó pecho, para recordar a continuación que todo lo había logrado con «solo 84 diputados y con la mesa del Congreso en contra. Imaginemos qué podríamos hacer con mayoría», exclamó el socialista, que pidió el voto, aunque este fuera por mero descarte, para que pudiera seguir haciendo su «política útil», la que «habla de los problemas reales de la gente», aseguró.

Movilización

El miedo del PSOE al 28 de abril es que la gente se quede en casa y ocurra como en Andalucía, que gane la derecha. Lo recordó Sánchez, que fue claro: «Urnas vacías es igual a involución; urnas llenas, a ilusión», dijo.

Antes que él ya habían apelado a una movilización poderosa el secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, el candidato al Senado, Fernando Martínez, o el ministro de Cultura, José Guirao. Todos ellos, más Adriana Valverde, que optará a la Alcaldía de Almería en las municipales, preludiaron al presidente. Y cada uno de ellos alertó a su manera del auge de la extrema derecha o de la falta de competencia de un PP de Almería que habría desaprovechado durante mucho tiempo las potencialidades de una provincia «a la que siempre que ha habido un gobierno socialista en Madrid le ha ido muy bien», se oyó decir.