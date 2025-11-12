Salvamento rescata a diez migrantes de una neumática a la deriva en Cabo de Gata

Salvamento Marítimo ha rescatado a diez varones de origen magrebí cuya embarcación neumática había quedado a la deriva cuando se encontraba a unas 24 millas ... al sur de Cabo de Gata.

Según ha explicado un portavoz del Sasemar, fue sobre las 8:25 horas cuando un buque mercante lanzó un aviso de que había avistado la patera, por lo que desde el centro coordinador de Almería se movilizó la Salvamar Spica.

Los miembros de Salvamento consiguieron rescatar a los implicados pese a las condiciones adversas que presentaba la mar, con vientos de 20 nudos de componente noreste y olas de hasta dos metros de altura.

Los diez varones fueron trasbordados a la nave de Salvamento, que puso rumbo al puerto pesquero de Almería donde se produjo el desembarco ante el puesto de Guardia Civil sobre las 12:30 horas.