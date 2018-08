Salva la vida de una mujer en parada cardiaca en las fiestas de Benizalón José Miguel Garrido con el desfibrilador externo semiautomático que salvó la vida de Antonia. / IDEAL Un técnico de 061 logró mantener con vida a la una vecina de 72 años en un episodio que describe como «de película» A. AMATE ALMERÍA Lunes, 27 agosto 2018, 03:16

La señora Antonia pidió un 'cubalibre' para seguir bailando con sus amigas en la plaza de Benizalón. Eran las fiestas del pueblo y el cuerpo puede aguantar hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, la señora Antonia comenzó de repente a hacer «unas muecas raras con la boca» que asustaron a sus compañeras de fiesta. No sabían qué estaba pasando. La señora Antonia se había caído al suelo en plena verbena popular. Afortunadamente, alguien avisó a José Miguel Garrido, un profesional sanitario que también estaba disfrutando de las fiestas de este recóndito municipio de la Sierra de los Filabres. Al principio pensó que se trataba de la típica broma entre amigos. Pero no. La vida de la señora Antonia estaba realmente en peligro.

Había sufrido una parada cardiaca, una fibrilación ventricular allí, en plena plaza. «Si no se desfibrila, por muchos cirujanos o médicos que hubiera, no se puede hacer nada por su vida», destacó Garrido sobre la actuación que él junto un pequeño grupo de personas llevaron a cabo y que permitió salvar la vida de esta mujer de 72 años. El tiempo en este tipo de casos es crucial: «A partir del cuarto minuto que no actúes el índice de supervivencia cae enormemente».

Comprobó el estado de la mujer, confirmando que estaba en parada cardiaca y recordó que en el pequeño consultorio de Benizalón -donde tiempo atrás había impartido un curso- había un desfibrilador. Un amigo pidió las llaves a algún concejal y corrió en busca de este aparato sin el que la vida de la señora Antonia habría acabado en ese momento. «La señora, si no estamos allí y si no disponemos del desfibrilador no sale de ahí», aseguró este técnico de Emergencias Sanitarias de EPES 061 y enfermero de Protección Civil de la Diputación de Almería.

A partir de ese momento, «todo fue de película. Yo empecé a pedir lo que manda el protocolo». Primero, el desfibrilador que trajo alguien del consultorio, después, material para coger una vía «y mira por dónde, hubo una alineación de astros y una enfermera que también estaba por ahí trajo un catéter y un suero y, cuando pedí adrenalina, un vecino me llegó con dos dosis de las que hay que poner en paradas cardiacas. Las tenía porque es alérgico a las avispas y el médico le recomendó llevarlas siempre».

Además, entre la multitud apareció un bombero también formado para actuar en emergencias por lo que mientras José Miguel Garrido inyectaba adrenalina y realizaba la vía a la aún inconsciente señora Antonia, aquel pudo continuar con el masaje cardiaco necesario para mantener con vida a la mujer. Luego se fueron turnando durante «35 minutos de reloj que se pasaron en un plis plas» hasta que llegó el Dispositivo de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU) desde Serón. Cuando llegó esta ambulancia, la mujer no había estado parada ni un segundo. «Es una de las experiencias más gratificantes de mi vida», aseguró este profesional sanitario «siempre de servicio».

Pero aún quedaba un paso más. La DCCU llegada de Serón no era suficiente para los cuidados que requería esta mujer así que una unidad de 061 la recogió en Tabernas para trasladarla al hospital de Torrecárdenas. Allí, permaneció cuatro días en los que le practicaron un nuevo cateterismo. «A posteriori descubrimos que la mujer tenía cardiopatías anteriores», explicó el técnico de 061 que salvó su vida gracias al «trabajo en equipo» de todos los que se prestaron a colaborar y de los equipos sanitarios de emergencias.

La señora Antonia está ya en su casa. Se queja de un «dolor en el pecho» resultado, no de la parada cardiaca, sino de haber estado más de 30 minutos recibiendo un masaje cardiaco que «a veces puede romper hasta costillas». Reconoció, además, José Miguel Garrido que hicieron «una actuación de libro» y que, por ello, la protagonista sin quererlo de esta historia no solo está viva sino que no sufre ninguna secuela. «Incluso está mejor porque la han vuelto a intervenir».