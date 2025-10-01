Salud vacunará de la gripe a 6.000 menores de cinco años en colegios de Almería La Junta anima a todas las familias a «a vacunar a sus hijos como medio de prevención de enfermedades»

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado este miércoles, en la visita, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, al CEIP Gines Morata de la capital almeriense, que más de 6.000 niños entre seis y 59 meses recibirán este año la vacuna antigripal en sus centros escolares en la provincia de Almería.

«La vacunación es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas en la población infantil de Almería, para evitar que los casos cursen grave y para reducir hospitalizaciones en nuestros hospitales», ha destacado el delegado, quien ha recordado que en la última temporada la gripe y otros virus respiratorios provocaron un fuerte impacto en la provincia. »Los buenos resultados de campañas anteriores nos muestran que gracias a la vacunación se ha conseguido reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe en Almería», ha asegurado.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha puesto en valor la colaboración del conjunto de la comunidad educativa almeriense para que esta importante campaña de vacunación se pueda llevar a cabo un año más en los 246 centros de educación infantil y primaria de la provincia. Asimismo, ha destacado la figura esencial de las 42 enfermeras escolares que «miman estos días a nuestros niños de Almería y que desarrollan una labor fundamental en los centros educativos a lo largo de todo el curso». Finalmente, Alonso ha animado a todas las familias «a vacunar a sus hijos como medio de prevención de enfermedades en nuestros colegios y en la sociedad almeriense».

Recibirán esta vacuna desde ayer, además, los docentes de menores de 5 años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes. Todos pueden solicitar ya su cita a través de Salud Responde, ClipSalud+ o en los propios centros de salud. Los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud, mientras que para los mayores de esta edad está recomendada la vacuna intranasal, con la que se inmuniza a estos niños en los colegios, siempre que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. El año pasado recibieron esta vacuna el 65% de los menores escolarizados en la provincia.

Campaña general gripe-Covid

A partir del día 6 de octubre, ha detallado Salud en un comunicado, comenzará la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios. Belmonte ha aprovechado para pedir a los profesionales sanitarios de Almería encarecidamente, «al igual que ya están haciendo los docentes, que se vacunen frente a la gripe, por su propia protección y por proteger a sus pacientes, ya que muchos de ellos presentan una vulnerabilidad elevada para padecer complicaciones serias por la gripe».

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana. El 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; desde el 20 de octubre, personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y desde el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

El delegado ha adelantado, además, que, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud de la provincia.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.690.000 andaluces, ha estimado la Administración.

Finalmente, el delegado territorial de Salud y Consumo ha agradecido la dedicación y esfuerzo del personal sanitario almeriense para el buen desarrollo de esta campaña de vacunación, así como la respuesta de los padres y de la población de la provincia por su responsabilidad y colaboración. Ha invitado a la población vulnerable y a su entorno a vacunarse, además de utilizar mascarillas «cuando tengamos síntomas compatibles con la gripe, para evitar contagiar a más personas», y «lavarnos las manos con frecuencia».