Salud, sobre la intoxicación de médicos en Torrecárdenas: «No sabemos al 100% de dónde ha salido»

David Roth Almería Miércoles, 7 de mayo 2025, 12:46

El delegado territorial de la Consejería Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha dado a conocer que el informe de salud pública cuyo análisis han efectuado los servicios técnicos de la Junta no permite vincular la ingesta de alimentos de la cantina con el brote bacteriológico que afectó a al menos 11 sanitarios de guardia en la jornada de entre el Martes y Miércoles Santos en el Hospital Universitario de Torrecárdenas. Sin embargo, ha deslizado que cualquier posibilidad se mantiene inalterable.

Belmonte ha ofrecido esta mañana una explicación detallada sobre las actuaciones llevadas a cabo tras detectarse un posible brote gastrointestinal de origen bacteriano que afectó a varios facultativos del Hospital Universitario Torrecárdenas a mediados de abril, cuando ejercían una guardia nocturna durante la madrugada del Martes Santo. Según ha explicado, «el día 17 de abril recibimos por el Servicio de Epidemiología una alerta sobre un posible brote por una pequeña infección en determinados facultativos del Hospital Torrecárdenas, sobre un posible caso de gastroenteritis leve».

Ante esta notificación, detalla que «como hay que hacer en todos estos casos, se realiza el análisis a nivel epidemiológico, en el cual hacemos una encuesta donde has estado, dónde has comido, dónde te has movido, para intentar encontrar un nexo común de dónde puede iniciarse ese tipo de infección».

Durante la investigación, apunta que «se determinó que algunos de ellos comieron en el restaurante del hospital 48 horas antes y, por lo tanto, iniciamos los estudios». Al día siguiente «investigamos todo el restaurante, cogimos muestras testigo, como es preceptivo durante siete días, y lo que se comió el día 15 lo mandamos a analizar», ha añadido.

Belmonte Mena indica que «el análisis de las instalaciones fue satisfactorio», y, por lo tanto, no tomó «ninguna medida adicional» frente a lo que los servicios de salud pública hacen habitualmenet «pues todo funcionaba perfectamente bien a la espera de los resultados analíticos de los cultivos». A esto, añadía el delegado que, en jornadas posteriores, se tuvo conocimiento de que «los resultados analíticos de los cultivos dieron negativos» en las muestras analizadas -sobre el pollo en salsa, uno de los dos platos que ingirieron los sanitarios afectados- y, por lo tanto, «no se puede asegurar exactamente bien» el origen del brote.

«Sí que hubo unos brotes muy limitados. Lo que nos tranquilizó es que los facultativos se recuperaron muy rápido y, a partir de ese momento, todo estaba controlado. Estamos hablando de hace ya 25 días», subrayaba el máximo responsable de la salud pública almeriense. Destacaba además que «se avisó a la gerencia del hospital» cuando comenzaron a notarse incidencias, y que desde el centro «colaboraron al 100%», del mismo modo que lo hizo la empresa concesionaria.

Además, concluía, Belmonte, afirmando que, «como pasa en muchos casos con determinados brotes no sabemos al 100% de dónde ha podido salir». «En el momento en el que están controlados, no hay ningún riesgo sanitario para la salud. Nosotros estamos tranquilos», concluyó.

En cuanto al origen del brote, matizaba el subdelegado que, a tenor de los análisis, «no hay ningún tipo de vinculación directa» entre los platos analizados y el brote bacteriológico. «Tuvimos una sospecha en un principio y ahora mismo lo que pasa es que no podemos ni negar ni no negar de dónde ha salido«, ha subrayado. El Hospital Universitario de Torrecárdenas mantiene desde que se conoció de la existencia del brote que bajo ningún concepto hay conexión entre los alimentos servidos en la cantina y el brote. Los sanitarios afectados apuntan de forma unívoca a la cena del Martes Santo porque gran parte de los afectados no se conocían y no habían tenido contacto ni siquiera durante la cena. El único nexo de unión era el haber cenado pollo en salsa y crema de verduras en el servicio nocturno de la cantina hospitalaria.

Del testimonio de profesionales de Torrecárdenas afectados por el brote y recogido por IDEAL, se puede sospecha que la cifra de afectados podría ser superior a la oficialmente reconocida —11 personas—, ya que no todos los que presentaron síntomas habrían comunicado su situación al servicio, no habrían sido contactados por el centro y tampoco se habrían sometido a las pruebas de diagnóstico.

En un mensaje interno difundido en grupos de trabajadores la dirección del hospital pedía disculpas por «lo ocurrido» y mostraba su disposición a «tomar medidas». En ese mensaje se expresaba la «consternación» del centro ante los hechos y se apuntaba a la posibilidad de adoptar acciones contundentes en caso de que se repitieran situaciones similares, incluyendo la revisión del contrato de la empresa concesionaria.

La concesionaria dice que «no hay evidencias»

Aramark, la compañía responsable del servicio de restauración del hospital, ha elaborado un informe técnico en el que asegura que no existen evidencias que relacionen la comida servida con los síntomas referidos por el personal. Según el documento, fechado el 6 de mayo -esto es, este martes- la empresa tuvo conocimiento del incidente el día 18 de abril, cuando se activó la alerta sanitaria, y desde entonces ha colaborado con los organismos pertinentes.

Durante la inspección sanitaria se revisaron los procedimientos de conservación, limpieza, desinfección y trazabilidad de los productos, así como la documentación del personal manipulador, sin que se detectaran desviaciones. Los análisis realizados sobre un plato testigo —en concreto, pollo en salsa— tampoco revelaron presencia de patógenos. Aramark defiende que su cocina opera bajo el sistema de control APPCC, con auditorías internas y externas regulares, y que el último control externo, realizado un día después del incidente, no mostró incumplimientos en ninguno de los parámetros analizados.

Hasta el momento, no se ha podido determinar con certeza el origen de la infección cuyos síntomas afectaron a parte del personal sanitario. Tanto la administración sanitaria, como el hospital y la empresa concesionaria mantienen que no hay indicios concluyentes que permitan establecer una causa clara.