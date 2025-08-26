Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salud realizará 71 inspecciones en casetas, ambigús durante la semana de las fiestas

A lo largo de estos días ya se han realizado visitas para comprobar el buen estado de las instalaciones hosteleras y garantizar la calidad de los alimentos que se dispensan

R. I.

Almería

Martes, 26 de agosto 2025, 20:28

La Junta de Andalucía va a realizar a lo largo de la Feria un total de 71 inspecciones a distintas casetas, ambigús, establecimientos hosteleros y otros puestos de alimentación con la participación de once profesionales de distinto perfil que pertenecen al Distrito Sanitario Almería.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press que a lo largo de estos días ya se han realizado visitas para comprobar el buen estado de las instalaciones hosteleras y garantizar la calidad de los alimentos que se dispensan sin que, por el momento, se haya detectado algún tipo de incidencia.

Los miembros de la Unidad de Protección de Salud también supervisan que la documentación que maneja cada uno de los puestos se encuentra en regla, que cumplen con la normativa higiénico-sanitaria y respetan los estándares en cuanto a conservación y manipulación de alimentos.

La labor inspectora de la Junta, que cuentan con el apoyo de la Policía Local de Almería en cuanto a la identificación de posibles casos, tiene como finalidad prevenir situaciones como la registrada en la Feria de Málaga, donde una decena de personas tuvo que ser atendida por los sanitarios ante una posible intoxicación derivada, según los primeros indicios, del consumo de patatas asadas.

