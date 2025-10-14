Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salud defiende la gestión del cribado de cáncer en Almería

El delegado asegura que la Junta ha tomado medidas ante cualquier incidencia y refuerza los programas de prevención de mama, cérvix y colon

A. M.

Almería

Martes, 14 de octubre 2025, 14:04

El delegado territorial de la Consejería de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha defendido la gestión del cribado de cáncer en la provincia ante las críticas recibidas esta semana.

Belmonte afirmó que en Almería «no hay ningún caso de retraso en comunicación a mujeres con resultados dudosos» y que cualquier incidencia puntual se atiende de manera inmediata a través de los canales de comunicación del SAS y los hospitales.

El delegado calificó de «lamentable» la utilización de la salud de las mujeres con fines políticos y subrayó que el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha medidas específicas frente al cáncer de mama, de cérvix y de colon, con recursos presupuestarios y personal adicional.

Asimismo, destacó la importancia de los programas de cribado, señalando que el año pasado se realizaron 32.536 mamografías en Almería, detectándose 167 casos de cáncer con alta probabilidad de cura. Belmonte insistió en la necesidad de transmitir tranquilidad a la población y pidió «seriedad y coherencia» para no generar alarma innecesaria, especialmente durante la semana del Día Mundial del Cáncer de Mama.

