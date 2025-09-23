Salud defiende que el gasto por habitante está por encima de la media: «Nunca se había invertido tanto en Almería» La Junta asegura que la provincia «ha experimentado un impulso sin precedentes en materia sanitaria» desde 2019

La respuesta de la Junta de Andalucía a las duras acusaciones del PSOE sobre la inversión en hospitales en la provincia de Almería no se hizo esperar ayer. La Delegación de Salud aseguró que «desde 2019, la provincia de Almería ha experimentado un impulso sin precedentes en materia sanitaria gracias al Gobierno de Juanma Moreno». Salud defendió a través de un comunicado que «nunca se había invertido tanto en la sanidad de Almería ni se había reforzado tanto a sus profesionales como con este Gobierno».

Una afirmación que acompañó, como hizo el socialista José Luis Sánchez Teruel, con cifras. La Delegación aseguró que el gasto sanitario por almeriense es «un 45% mayor que en 2018, pasando de los 1.214 euros que destinaba el PSOE a los 1.765 euros» que invertirán este año. Cabe incidir en que el dato de 740 euros apuntado por el PSOE es únicamente en relación al gasto hospitalario, de ahí la diferencia.

La Junta trasladó también que se han reforzado las plantillas con un 35% más de profesionales en los centros de salud y hospitales, lo que supone «más de 3.600 trabajadores más que en 2018». En infraestructuras, cifró en 142 millones de euros las inversiones realizadas en Almería desde 2019, «con especial esfuerzo en Atención Primaria, que ha recibido 56 millones de euros», puntualizó Salud.

Destaca la Delegación, entre otras actuaciones, los «nuevos centros de salud en Olula del Río, Balanegra, Benahadux, Ejido Nordeste y Piedras Redondas (Almería capital); la inauguración del Centro de Salud de Mojácar; el avance en el nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Torrecárdenas, con una inversión cercana a 23 millones de euros; y el nuevo Hospital de Roquetas, con una inversión cercana a 30 millones de euros».

A nivel andaluz, de acuerdo a los datos aportados por laJunta en Almería, el presupuesto de Sanidad alcanzó en 2024 los 14.246 millones de euros, un 45% más que en 2018.

«Los andaluces deben saber que el gasto sanitario medio por habitante supera ya la media nacional y que Andalucía ha dejado de ser el farolillo rojo de la sanidad pública en España. También deben saber que son los gobiernos de Juanma Moreno los que están estabilizando la plantilla del SAS con plazas fijas, ofreciendo seguridad y futuro a miles de profesionales sanitarios», concluyeron desde la Delegación.