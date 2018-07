Salud anima a donar sangre durante los meses de verano El director y el delegado junto a una joven donante en el Centro de Transfusiones. / N. E. El Centro de Transfusiones Sanguíneas organiza una treintena de colectas al mes en municipios de toda la provincia NEREA ESCÁMEZ Miércoles, 25 julio 2018, 18:19

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha visitado esta mañana las instalaciones del Centro de Transfusiones Sanguíneas en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas con la intención de conocer «como van las donaciones de sangre y plasma» porque, ha asegurado, «es muy importante para el sistema sanitario público» por el hecho de disponer de «reservas suficientes».

Martín ha recordado que durante el mes de julio «se han programado hasta 29 colectas, por toda la provincia y en agosto se mantendrán cifras similares, con el objetivo de acercarse a los donantes y facilitarles su gesto solidario». El delegado territorial ha resaltado que en los meses de verano «es muy habitual que los donantes se desplacen desde sus lugares habituales de residencia para irse de vacaciones» y por ello se programan nuevas colectas con la intención de «animar a donantes a que acudan a su punto de donación más cercano».

El delegado ha destacado la importancia de «el suministro de hemoderivados, como concentrado de hematíes, plaquetas o plasma sanguíneo» porque «garantiza que pueden seguir realizándose intervenciones quirúrgicas o suministrando tratamientos vitales para certificar la salud y la calidad de vida de miles de pacientes» y además, como ha resaltado «los derivados de la sangre deben fabricarse de forma continua para garantizar su disponibilidad».

El gerente del Centro de Transfusiones de Almería, Aref Laarej, ha hablado sobre la importancia de las donaciones y que «en Almería son necesarias unas 60 donaciones de media, por ello debemos programar recogidas de sangre y plasma periódicamente por toda la geografía almeriense».

Centro de Transfusiones

De la misma manera, los almerienses encontrarán a su disposición las instalaciones del Centro de Transfusiones con horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas junto al hospital de Torrecárdenas.

Además, han explicado la importancia de las transfusiones de sangre o donación de plasma ya que, cada día, son decenas de pacientes los que salvan sus vidas gracias a estos métodos. En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos, sería imposible sin transfusiones porque la sangre, a día de hoy, no puede fabricarse y sigue siendo la donación, la única fuente de sangre para las transfusiones.

«Es la primera vez que vengo a donar y no duele nada, no he tenido ninguna molestia, la próxima vez donaré médula» ha explicado una paciente que se encontraba en la sala.

El Centro de Transfusiones ha agradecido la cooperación y colaboración de las asociaciones, en especial a los voluntarios de la Hermandad de Donantes de Sangre, así como de aquellas instituciones que facilitan tanto su tiempo, como los medios humanos y materiales de los que disponen.

Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar la página web www.transfusion.granada-almeria.org, o llamar al teléfono gratuito 900 101 780.

Programaciones

En julio se han programado colectas en 19 municipios de la provincia y para esta semana se han realizado visitas a Huércal-Overa y Macael, que tuvo lugar hoy. Mañana jueves y el viernes se llevarán a cabo otras en Vera y el centro de salud en Ejido Norte. La actividad programada del mes concluirá con las salidas de los profesionales del Centro de Transfusiones a Huércal de Almería (día 30 de julio) y Serón (día 31 de julio).