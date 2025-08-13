El Saliente se incorpora a Eracis+ para mejorar la inserción de personas en exclusión en Almería Se trata de un programa que ofrece orientación, formación, apoyo social y acompañamiento en la búsqueda de empleo

Bernardo Abril Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:39

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente se ha sumado recientemente como entidad colaboradora al Proyecto Eracis+ para zonas desfavorecidas (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social), una iniciativa impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, a través del Programa Operativo 2021–2027.

Este programa de innovación social, han expuesto desde la organización en una nota, tiene como finalidad principal mejorar la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión en zonas desfavorecidas.

En concreto, el proyecto Eracis+ «busca facilitar el acceso a los sistemas de protección social, educación, salud, servicios sociales y empleo, mediante el diseño de itinerarios personalizados de inserción y una atención integrada que tenga en cuenta a la persona en todo su contexto, buscando un impacto real con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas».

El Saliente desarrolla su estrategia, tal y como ha recordado, en los barrio de Araceli, Piedras Redondas, Los Almendros, La Chanca, Pescadería, La Fuentecina, El Quemadero y El Puche, con el acompañamiento en el camino a la inserción laboral.

De elcho, el equipo técnico del proyecto Eracis+ en El Saliente ofrece orientación laboral, formación, apoyo social y acompañamiento en la búsqueda de empleo, siempre desde un enfoque centrado en la persona, atendiendo a su perfil y situación particular, la de su familia y su entorno, apostando por una atención cercana e individualizada, para ello se ha previsto acciones y actuaciones dirigidas a mejorar el nivel de empleabilidad que faciliten la inclusión social de las personas participantes.

Objetivos de inclusión

La estrategia, recuerdan desde El Saliente, se construye desde el trabajo en red entre la Unión Europea, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y distintas entidades del Tercer Sector, como modelo de colaboración público-privada basado en la innovación social que suponga cambios y mejoras tangibles, que facilite a las personas usuarias la mejora de su vida económica, laboral, familiar, emocional y social.

«Nuestro objetivo es generar un impacto real en la vida de las personas, porque el empleo es la mejor vía de integración y abre puertas a nuevas oportunidades», afirman desde la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente.

Las personas interesadas en participar en este programa deben residir en alguno de los barrios mencionados y encontrarse en situación de búsqueda de empleo, además de más información a través del mail eracis@elsaliente.com o, físicamente, en el númro 25 de la calle San Rafael del polígono industrial San Rafael, en Huércal de Almería, así como a través del teléfono 950 62 06 06.