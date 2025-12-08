Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El silencio reina en esta sala mientras los agentes de Policía Nacional gestionan los avisos. N. E.

La sala donde las urgencias nunca duermen

091 ·

Cada día llegan miles de llamadas al CIMACC de Almería, donde la Policía Nacional se encarga de gestionar los avisos para dar una primera respuesta urgente

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

Nunca saben quién hay detrás de cada llamada. Ese momento, que puede durar apenas unos segundos o minutos, llega a cualquier hora. No hay un ... momento exacto. Detrás, estará un policía nacional, de los que forman parte del Centro inteligente de coordinación, mando y control (CIMACC) -antiguamente sala 091-, escuchando, analizando y tomando decisiones porque saben que las emergencias no tienen horario y el trabajo se mide en segundos.

