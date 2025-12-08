La sala donde las urgencias nunca duermen

Nunca saben quién hay detrás de cada llamada. Ese momento, que puede durar apenas unos segundos o minutos, llega a cualquier hora. No hay un ... momento exacto. Detrás, estará un policía nacional, de los que forman parte del Centro inteligente de coordinación, mando y control (CIMACC) -antiguamente sala 091-, escuchando, analizando y tomando decisiones porque saben que las emergencias no tienen horario y el trabajo se mide en segundos.

Esta estancia se ubica en un rincón reservado en la Comisaría Provincial de la avenida del Mediterráneo. Allí se centralizan todas las llamadas de la demarcación de Policía Nacional en la provincia. Entrar a esa sala es sentir en primera persona la urgencia, la tensión y la paciencia. La reina del lugar es una enorme pantalla en la que se puede ver, en un golpe de vista, dónde se encuentran las patrullas de Seguridad Ciudadana, los conocidos como Zetas. Ellos son los primeros en llegar a los avisos. «Por aquí pasan todas las comunicaciones, tanto telefónicas como por correo electrónico, estamos dentro de la Brigada de Seguridad Ciudadana», informa a este periódico Javier L., agente y coordinador de esta sala. Durante la visita de IDEAL Almería, el teléfono no deja de sonar. «No hay descanso, las llamadas no paran. Pueden ser emergencias o peticiones de información», apunta. En cuestión de segundos, una llamada corta el silencio. Cuatro agentes trabajan concentrados, con sus auriculares puestos y la mirada fija. «¿Dónde ha sido la discusión?», pregunta uno de ellos.

La incidencia se resuelve en minutos: una disputa menor entre dos personas en el barrio de El Zapillo. «No hay dos casos iguales. Pueden parecerse, pero cada uno tiene su peculiaridad. Nunca es lo mismo», añade el agente. Y lo recalca: no es lo mismo un hurto que un homicidio, ni un caso de violencia de género. «Lo primero que hacemos es pedir datos, por ejemplo, en caso de un hurto, saber cuántas personas han sido, si es mayor o menor de edad... se recaban los datos y se remite a una patrulla», valora el coordinador.

Cada operador de sala está especializado para tratar las llamadas con mucha precisión y –sostienen– la gestión emocional es clave. «Solemos tratar con personas muy nerviosas. Tenemos que mantener la calma, guiar la conversación y obtener la información útil desde el punto de vista policial porque ellos se dedican a darnos otros detalles».

Los agentes de la sala coinciden en que «no hay una franja horaria» que no sea complicada. «Todas tienen su miga, puede ser en cualquier momento, estamos las 24 horas», describen. Sin embargo, resaltan que, en épocas de fiesta o fines de semana, con el ocio nocturno, «suelen producirse más llamadas».

En medio de esa vorágine de llamadas, no todo lo que llega al 091 es un requerimiento de la presencia de los agentes, hay otra parte desconocida por muchos que define la labor de la Policía Nacional: la humanitaria. «Hemos tenido casos de personas mayores que se han caído y no tenían a quién contactar y gracias a los vecinos, hemos podido darles asistencia», manifiesta. Otras cuestiones banales que preguntan al otro lado de la línea son sobre información de cómo hay que hacer un DNI, si hay que pedir cita previa y, además, información sobre temas de extranjería.

Las estafas cibernéticas también se han colado entre las inquietudes de los usuarios mayores que no dudan en pedir información y criterio a la Policía Nacional sobre lo que han recibido. «Justo hoy hemos recibido una llamada de una persona que nos comentaba que le llegó un correo electrónico sospechoso y llamaban para saber si estaba siendo víctima de una estafa o no», expone el policía nacional.

Marcados por «el apagón»

También se ha dado la ocasión en las que han recibido «avisos falsos» por parte de jóvenes. «Había un grupo de chavales que nos llamaron de forma reiterada para decir que habían robado y cuando mandamos a una patrulla, allí no había nadie», lamenta. Esas situaciones, insisten, están castigadas y podrían enfrentarse a penas de prisión.

Los agentes reconocen que no han vivido una situación que les haya marcado tanto como la del «apagón» el pasado 28 de abril, que dejó a los vecinos de Almería casi 24 horas aislados. «Fue algo único porque no funcionan los teléfonos, pero la sala sí funcionaba», detalla, entonces, la coordinación «fue crucial para todos». Y es que cuando el caos llama, estos agentes se convierten en el primer eslabón de una cadena que protege vidas, aunque nadie les vea, ellos siempre están al otro lado del teléfono transformando una situación de emergencia en una respuesta inmediata.