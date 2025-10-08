La sala coordinadora del 061 de Almería no tendrá médico esta noche Los sindicatos denuncian que la falta de la figura comprometa a una respuesta «eficaz» desde la sala y Salud señala que la actuación se debe a una mejora «en la infraestructura de la red informática» del centro

Almería Miércoles, 8 de octubre 2025

El Sindicato Médico de Almería ha anunciado que esta noche la sala coordinadora del 061 de la provincia no tendrá médico «después de 30 años de permanencia ininterrumpida». Durante este turno «en concreto» denuncian que la figura del médico «desaparece y será suplido por otro facultativo situado en otra provincia de Andalucía Oriental».

Así, desde el sindicato argumentan que esta noche «en unas horas que, presumiblemente, serán pocas existirá un parón técnico obligado y la solución que ofrecen para la continuidad del servicio es anular la presencia del médico», una situación que el resto de compañeros -operadores- considera «incomprensible» dado que la figura del facultativo lo consideran «prescindible».

Resaltan en un escrito que los parones técnicos no son esporádicos en la sala del 061 ya que, en las últimas tres décadas, reconocen que han ocurrido en infinidad de veces de prestación de servicio ininterrumpido y esta noche deciden, en lugar de sumar más recursos, restarlos« recayendo en la figura del máximo responsable de sala.

Desde el Sindicato Médico de Almería apuntan a que toda la asistencia de urgencias, de emergencias, alertas epidemiológicas o catástrofes «en el indeseable caso de ocurrir» se verá comprometida «en su eficacia». Además, lamentan que desde la Junta no hayan contemplado «otras medidas» y esto sirva de precedente «muy peligroso» en la continuidad de esta baja «tan sensible». «Esta decisión de la empresa se conoce, ni siquiera se informó, desde hace menos de 24 horas», subrayan.

Una actuación «temporal» para renovar la red informática

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud y Consumo ha informado que durante madrugada del jueves 9 de octubre, entre las 00:00 y las 6:00 horas, está prevista una actuación técnica programada en el Servicio Provincial (SP) del 061 de Almería, «destinada a renovar y modernizar la infraestructura de red informática del centro».

Durante la intervención, las asistencias sanitarias de urgencias y emergencias de la provincia de Almería serán coordinadas «temporalmente» desde los Servicios Provinciales del 061 de Granada, Málaga y Sevilla, «garantizando en todo momento la continuidad y seguridad asistencial a la ciudadanía».

Desde Salud indican que «los trabajos consistirán en la desconexión temporal del SP de Almería de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía para realizar el cambio completo de la electrónica de red, que incluye routers, cortafuegos, puestos de teleoperación, ordenadores, teléfonos y demás equipos vinculados a las comunicaciones».

El procedimiento comenzará «unos minutos antes del horario inicialmente previsto, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo operativo, gracias a los refuerzos de teleoperación y coordinación desplegados desde Granada, Málaga y Sevilla, que asumirán la cobertura y supervisión de los servicios mientras duren los trabajos técnicos».

«En una primera fase se llevará a cabo una prueba de los nuevos equipos con los cambios mínimos e imprescindibles. Si el funcionamiento es el esperado, se procederá a desmontar el equipamiento actual para configurar la totalidad del sistema en los nuevos dispositivos».

Esta actuación tiene como objetivo «implementar un equipamiento más actualizado». El plan de mejora forma parte de la estrategia de modernización tecnológica de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), impulsada por la Consejería de Salud y Consumo, con el propósito de reforzar la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio público de emergencias sanitarias.