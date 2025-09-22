Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sal de Coco, nuevo Punto de Interés Artesanal en Almería capital

Se trata del quinto taller de la ciudad que recibe este reconocimiento que otorga la Junta y que está dirigido a impulsar la comercialización

IDEAL

Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, entregó el viernes la placa de Punto de Interés Artesanal a María José Guzmán Ayala, ceramista responsable del taller artesano Sal de Coco. «Este reconocimiento pone en valor la calidad y singularidad de este taller y sus piezas, impulsando su comercialización y diferenciación», remarcó Amós García.

El responsable provincial de Empleo destacó «la indudable contribución de la artesanía al patrimonio cultural, la economía, la generación de puestos de trabajo, la lucha contra la despoblación rural y el conocimiento de Almería en el exterior, por sus sinergias con el turismo», y recordó que la Junta de Andalucía apoya esta actividad con incentivos a su modernización y digitalización, el impulso del asociacionismo y el respaldo a acciones de dinamización y promoción.

Sal de Coco nace de la mano de María José Guzmán, 'Pepa'. Con formación autodidacta complementada con clases en Almería y Barcelona, la artesana fundó su taller-tienda en noviembre de 2021 en la Playa de la Almadrabillas de la capital almeriense, donde elabora y comercializa piezas de cerámica para distintos usos, como vajillas, joyería o decoración del hogar, además de realizar talleres para transmitir sus conocimientos en modelado y pintura de cerámica.

Para obtener el reconocimiento de Punto de Interés Artesanal, según han explicado desde la Delegación de Empleo, es necesario figurar en el Registro de Artesanos de Andalucía, realizar una actividad artesanal reconocida en el repertorio de oficios artesanos andaluz y que sea singular por sus procesos de elaboración, el tratamiento dado a las materias primas o la comercialización de sus piezas; y que la actividad artesanal tenga una especial relevancia histórico-cultural o vinculación con el territorio.

