Sabores Almería: la excelencia de unos vinos que triunfan en málaga

Málaga ha acogido la quinta edición del salón SUR Wines& Gourmet en el Hotel NH Málaga, un evento exclusivo que reúne a la élite de profesionales del sector vinícola y gourmet. Distribuidores, hosteleros, sumilleres y prensa especializada se dan cita en este escaparate clave para el negocio, donde la provincia de Almería reafirma su compromiso con la calidad y la singularidad de su producción.

Lo hace de la mano de la Diputación Provincial y su marca de excelencia agroalimentaria, 'Sabores Almería', que lidera una delegación de tres bodegas con el firme objetivo de posicionar sus caldos en los mercados andaluz y nacional.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha hecho una valoración muy positiva de la participación de 'Sabores Almería' en esta feria. «Los vinos almerienses han alcanzado una excelencia que hace posible que el nombre de nuestra tierra se haya convertido en un referente en esta materia.

La provincia de Almería es un enclave privilegiado para su producción, que le da a los vinos unos matices muy personales y apreciados. A través de 'Sabores Almería' compartimos la calidad que atesoran los vinos de la marca gourmet en un foro tan importante como este que se celebra en Málaga», ha afirmado el diputado provincial.

La viticultura almeriense, caracterizada por su heroicidad en parajes de altura y su profundo respeto por la tradición, está hoy representada por Cristina Calvache Bodegas Viñas Altas, Bodega Lauricius y Bodega Palomillo. La participación conjunta de estas tres firmas en la feria no es casual; es una demostración en tiempo real de la estrategia de la Diputación para proyectar la diversidad de su terroir y el valor añadido de sus productos de kilómetro cero.

Quien desee conocer los vinos de la marca 'Sabores Almería' puede hacerlo a través de su web: https://saboresalmeria.store/

Bodega Viñas Altas

Ubicada en Alboloduy, en la Alpujarra almeriense, Cristina Calvache Bodegas Viñas Altas personifica la enología de precisión y la sostenibilidad. Desde su fundación en 2004, bajo la dirección de la enóloga Cristina Calvache, la bodega se centra en una producción respetuosa con el medio ambiente, evitando aditivos y químicos. Sus viñedos, enclavados en Sierra Nevada a 1.100 metros de altitud, aprovechan el clima mediterráneo y el terreno, aportando a sus vinos una acidez natural, frescura y longevidad únicas. Su gran carta de presentación en Málaga es su monovarietal de Jaén Blanca, siendo la única bodega en España en ofrecer este vino con la pureza varietal de una uva endémica, un verdadero tesoro enológico de la Alpujarra que se degusta hoy.

Bodega Lauricius

Desde Abrucena, a los pies de Sierra Nevada, Bodega Lauricius aporta la visión de la producción artesanal y la calidad meticulosa. Su propietario, Carlos Fernández, cultiva sus Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Sauvignon Blanc a 900 metros sobre el nivel del mar.

A lo largo de sus más de 20 años de historia, Fernández ha priorizado la calidad sobre la cantidad, una filosofía que le ha valido máximas puntuaciones. Lauricius está hoy en la feria con la ambición de expandir su mercado fuera de Almería, buscando representantes que ayuden a llevar la complejidad y la frescura de la montaña, sellos inconfundibles de sus vinos tintos, a nuevos paladares.

Bodega Palomillo

Cerrando la terna almeriense, Bodega Palomillo, de Vélez Rubio, ofrece una vuelta a la tradición con visión ecológica. La esencia de la bodega nace del recuerdo de los antepasados del gerente, Francisco García 'Palomillo', quienes cultivaban vides en la zona. Francisco y su esposa, Inés Asensio, plantaron manualmente un viñedo ecológico de más de 20.000 vides. Ubicada en el Yunco de los Gázquez, la bodega se inspira en el legado de la antigua Cartago. Su lema, 'Está Por Venir', resume su proyecto: una ecuación de «Pasión + Tradición + I+D+i» que se traduce en vinos ecológicos que hoy destacan en la mesa de cata por su armonía y generosidad en boca, fruto de un singular microclima continental-mediterráneo.

La presencia unificada de estas tres bodegas en SUR Wines & Gourmet subraya el esfuerzo de la Diputación por consolidar 'Sabores Almería' como una marca de prestigio y garantía en el exigente panorama nacional. Es una cita crucial para que el trabajo, la historia y el terroir de la provincia de Almería seduzcan a los profesionales del sector y se abran paso hoy en el mapa gourmet español. Diputación refuerza así su apoyo al sector vitivinícola local.