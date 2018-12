Ryanair lanza una nueva ruta entre Almería y Milán desde abril La citada ruta operará dos veces en semana y forma parte de la programación de vuelos para la temporada de verano A. MALDONADO ALMERÍA Viernes, 21 diciembre 2018, 13:37

Ryanair ha anunciado hoy una nueva ruta entre Almería y Milán Malpensa, que operará dos veces a la semana a partir del próximo mes de abril. Esta nueva conexión forma parte de su programación de vuelos para la temporada de verano de 2019 en el aeropuerto de Almería, que cuenta ya con un total de cinco rutas.

Los clientes de Ryanair en España pueden disfrutar de tarifas incluso más económicas, así como de las últimas novedades de su programa de atención al cliente 'Siempre Mejorando', que incluye una reducción de tarifas por equipaje facturado (25€ por una maleta de 20kg y 8€ por una maleta de 10kg); 'Ryanair Rooms', con un 10% de descuento a través de la función crédito de viaje, y 'Try Somewhere New', una plataforma de contenido sobre viajes en Ryanair.com.

Alejandra Ruiz, de Ryanair, ha comentado que «estamos encantados de anunciar una nueva ruta que conectará Almería y Milán Malpensa dos veces a la semana a partir del mes de abril del año que viene. Esta nueva conexión formará parte de nuestro calendario de vuelos para la temporada de verano de 2019 en Almería, que ya ofrece un total de cinco rutas«.

Igualmente, anuncian que se ha lanzado una oferta de asientos desde tan sólo 9,99€ para viajar hasta marzo de 2019. Esta oferta estará disponible hasta la medianoche del lunes, 24 de diciembre, a través de la página web Ryanair.com».